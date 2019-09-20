郭台銘不連署選總統 楊秋興：惋惜無奈

（中央社記者程啟峰高雄20日電）鴻海集團創辦人郭台銘不連署參選總統，前高雄縣長楊秋興今天在臉書發文表示，惋惜及無奈，台灣因此喪失解決爛黨、亂黨長期危害台灣進步的新契機，只能祈求天祐台灣。

楊秋興今天於從舊金山回台的長榮班機上在臉書（facebook）貼文，做以上表示。

貼文中，楊秋興表示，距離上次陪伴2個月大孫子回美國奧斯汀才1個月不到，因小外孫太可愛，利用空檔又飛美國一趟，時差尚未調整過來又要飛回台灣。返台原本是要幫忙郭台銘連署，去美國前就已找好幾名大咖椿腳幫忙連署，他在美國也不斷透過Line連繫。

楊秋興指出，幾個月來他與一些有志之士常聚會討論，也間接提供郭台銘陣營意見，9月16日傍晚內部有人說郭台銘可能不選，他還堅決告訴他們絕對會選，稍安勿躁。沒有想到，當晚郭台銘就發布不連署參選總統聲明。

他認為，郭台銘不連署參選總統確實讓很多人失望，當然尊重其決定，但也覺得可惜，只要郭台銘調整團隊、重新整軍，高雄市長韓國瑜已被看破手腳、民調不斷下降情況下，棄保效應是一定會發生的，郭台銘是有很大機會贏的。

楊秋興表示，郭台銘若參選總統並與台北市長柯文哲合作，讓台灣民眾黨茁壯成台灣第三大黨，讓台灣人民有新的選擇，解決長期一個爛黨、一個亂黨危害台灣進步的局面，實乃台灣人民之褔。

他說，可惜的是，難得台灣有這次千載難逢的機會，世界級的企業家願意無怨無悔地為台灣付出，但「草包」私心不識大體，國民黨大老諸公或因私心、或因背離民意、或因誤判情勢，導致如此不可收拾三輸的局面。

他認為，郭台銘不參選讓台灣喪失了一次天大的機會，殊為可惜也殊為無奈，什麼時候台灣才會有新的契機出現呢？台灣人民除要自我覺醒外，也只有祈求天佑台灣了。（編輯：戴光育）1080920