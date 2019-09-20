高鐵延伸屏東 蘇揆：為提升台灣軌道運輸

行政院長蘇貞昌（圖）20日在立法院表示，高鐵延伸至屏東，這不只是為屏東，是為整個台灣軌道運輸的提升，在西部高鐵、東部快鐵的構想下，屏東這塊一定要連起來，才能達到目的。中央社記者施宗暉攝 108年9月20日

（中央社記者劉冠廷台北20日電）行政院長蘇貞昌今天說，高鐵延伸至屏東，這不只是為屏東，是為台灣軌道運輸的提升，行政院的態度是向全民報告，要做這樣的努力；目前4條路線的可行性規劃，正由交通部處理。

立法院會今天邀請蘇貞昌報告109年度中央政府總預算案編列經過並備質詢。由於蘇貞昌日前宣布高鐵將延伸至屏東，國民黨立委曾銘宗在質詢時關心相關議題，詢問預算將何時編列。

蘇貞昌指出，高鐵延伸至屏東，這不只是為屏東，是為整個台灣軌道運輸的提升，在西部高鐵、東部快鐵的構想下，屏東這塊一定要連起來，才能達到目的。目前全案行政院的態度，是向全國民眾報告要做這樣的努力，目前4條路線的可行性規劃，正由交通部處理。

曾銘宗再問到，交通部的審查是否一定通過，列席備詢的交通部長林佳龍表示，可行性評估即將完成，政策上是要推動，技術上也可克服，且必須照程序進行，會嚴格的審查。

蘇貞昌則說，現在4條路線在做可行性評估，所有預算也都會循序來辦理；他也說，未來的軌道興建，是政府投資，不是高鐵公司負責；未來要如何營運，後續會與高鐵公司商量。

此外，談到前瞻基礎建設計畫，蘇貞昌表示，當年案子送進立法院的時候，國民黨撒麵粉、灑水杯葛，但他現在到地方，每個人都伸手跟他要前瞻預算；很謝謝立法院通過前瞻基礎建設相關計畫，也感謝立委特別點出在執行上還需要加強的部分，他一定會嚴格監督。

不過，曾銘宗指出，從財政面來看，如果前瞻基礎建設不做檢討，以後財政學的課本中，或是財政的歷史上，恐會記錄過去推動前瞻的前行政院長林全一筆，指在林全任內，提出前瞻基礎建設，把地方財政搞垮。（編輯：楊玫寧）1080920