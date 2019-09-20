民進黨：中國已發展出2020介入台灣大選計畫

（中央社記者溫貴香、王揚宇台北20日電）中國一週內奪台灣2邦交國，民進黨副秘書長林飛帆提醒，在中國國家主席習近平主政下，已明確發展出「台灣介選方案」，也就是2020介入台灣大選的計畫。

民主進步黨副秘書長林飛帆與國際部主任、民進黨立委林靜儀下午召開記者會，代表民進黨嚴正譴責中國再度以金錢外交等手段奪取我邦交國吉里巴斯，並企圖以此手段對台灣大選進行介入干預，並試圖以此手段迫使台灣接受「一國兩制」主張。

林飛帆說，中國奪取我國在太平洋地區的兩個邦交國，是對國際與區域局勢和平穩定的嚴重破壞，也是對兩岸關係和平穩定的嚴重挑釁；此舉也使得包括美國在內等台灣的民主同盟夥伴國家嚴重關切。

林飛帆也提醒，在中國國家主席習近平主政下，已明確發展出「台灣介選方案」，意即2020介入台灣大選的計畫。此計畫將包括幾項惡劣手段：持續以金援奪取我友邦、阻礙台灣參與國際組織、升高軍事恫嚇手段、以資訊戰假訊息引導輿論、續滲透我基層組織、阻礙兩岸經貿正常往來等手段。

林飛帆呼籲，對於這些干擾大選的措施與手段，台灣必須團結一致，絕不能呼應中國的政治主張。他也嚴正表達，中國對台灣大選的干預作為，不僅不會成功，也只會有反效果。

林靜儀表示，身為立法委員，她想對第一線作戰的外交人員表達敬重之意，感謝他們捍衛台灣尊嚴的努力，同時也質疑，當中國以不正常的手段奪取台灣邦交國，會是一個民主國家政黨所樂見的嗎，中國以此方式，逼迫台灣向中國投降，國內其他的政黨是否認為合理。

她呼籲國內其他政黨，應堅定捍衛台灣主權及外交尊嚴，並一同向其他堅持民主價值的友邦國家喊話，表達中國崛起後，以不正常手段干預他國政治運作與民主機制，不僅是台灣與中國之間的事，更是其他民主國家非常大的威脅。

民進黨立法院黨團也呼籲國民黨認清事實，不論民進黨或國民黨執政，中國打壓與霸凌台灣從未停歇，台灣的主權尊嚴與國際參與不應被打壓，朝野政黨應一致對外。（編輯：黃國倫）1080920