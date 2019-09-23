會十大傑青 蔡總統與通靈少女原型劉柏君相見歡

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文今天接見十大傑出青年當選人，其中包括影集「通靈少女」的原型人物劉柏君，蔡總統透露，自己很少從頭到尾看完影集，但她看過通靈少女；她也期待傑青們凝聚更多青年力量，讓台灣繼續向前。

蔡總統今天在總統府接見第57屆十大傑出青年當選人，她提到，十大傑出青年當選人代表奮鬥向上的力量，不但為個人，也為國家社會創造更好的發展。

蔡總統細數傑青們的成就，其中，獲獎的台灣羽球一哥周天成今天沒來，但周天成媽媽來了。蔡總統說，她看過周天成的比賽，周天成真的很厲害，不只在羽球展現奮戰精神，更投入公益，帶給社會許多正面能量。

今年的十大傑出青年也包括首位獲得中華民國棒球協會認證的女性裁判劉柏君。

蔡總統提到，「通靈少女」是前年非常紅的影集，她很少把一個影集從頭看到尾，但是她把通靈少女看過了，劉柏君是主角的原型人物，是台灣首位棒球女主審，今年更獲得國際奧會女性與運動獎，是第一位獲獎的台灣人，她非常感謝劉柏君努力為台灣發聲。

另外，促進農業轉型的祥圃實業有限公司營運長吳季衡與知名設計師吳季剛（華裔青年特別獎），這對兄弟檔也獲選為十大傑出青年。

蔡總統說，這次吳家兄弟雙雙獲獎，吳季衡用創新思維打造豬肉產銷的供應鏈，傳遞台灣農業的新價值，吳季剛則透過時裝設計將台灣品牌推向世界，真的很不簡單。

蔡總統指出，傑出青年的榮耀是一大肯定，也代表大家將承擔起更大的責任與使命，他們是許多年輕朋友學習對象。她相信，未來每一位都會在自身領域繼續發揮最大的影響力，帶領後進不斷進步，她期待大家一起凝聚更多的青年力量，讓台灣繼續向前。（編輯：楊玫寧）1080923