吸引高消費觀光客 中東海灣6國來台可望免簽

（中央社記者顧荃台北23日電）行政院指示研議將免簽措施擴大到中東海灣國家，以吸引高消費旅客來台，外交部已召開多次跨部會協調會議。知情人士說，海灣6國旅客可望免簽，外交部近期就會正式對外宣布。

中國限縮陸客來台自由行，台北市政府8月底在行政院會建議，對中東海灣國家旅客給予免簽，因為像卡達或阿拉伯聯合大公國等國，有較多高消費能力旅客，行政院長蘇貞昌指示外交部等相關部會研議可行性。

知情人士說，外交部已擬對中東海灣6國試辦免簽，包括沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼、阿拉伯聯合大公國、巴林與科威特；至於實施時程與詳細措施，近期就會正式對外宣布。

對此外交部發言人歐江安表示，外交部奉行政院指示，會同相關單位審慎研議開放免簽證待遇，並已召開3次協調會議，相關情形及各單位意見已彙整陳報行政院。未來本案若有任何進展將適時對外說明。

歐江安指出，因為中東海灣產油國家國民所得高，人民赴海外旅遊消費能力強，促進該地區6國國民來台灣旅遊確具發展潛力。台灣自105年起即給予海灣6國電子簽證待遇，目前實施情形良好。（編輯：趙蔚蘭）1080923