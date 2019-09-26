台教會檢視韓國瑜論文 批韓昔日反共立場轉變

（中央社記者游凱翔台北26日電）台灣教授協會會長賴振昌今天表示，國民黨總統參選人韓國瑜民國77年的碩士論文提及中國的統戰伎倆、對台溫情善意都是假的，同一個韓國瑜如今對中國態度有如此大的轉變，讓人感到匪夷所思。

韓國瑜接受媒體訪問時，未回應相關問題。韓國瑜競選辦公室則指出，論文內都已有答案，韓國瑜多次提及的兩岸主張，從來都沒變過，如今只是因為與蔡總統是2020年總統大選的競爭對手，「白紙黑字」就被扭曲，完全變了調。

韓辦強調，台灣需要有務實穩健的對大陸政策，捍衛中華民國主權、堅定台灣自由民主、並讓人民生活方式不受影響。

台灣教授協會日前赴國家圖書館，翻閱韓國瑜民國77年1月政治大學東亞研究所碩士論文「從中共對台統戰策略看兩岸談判」，當時指導教授為台北論壇基金會現任董事長蘇起。

台教會上午召開記者會，賴振昌、南社社長翁銘章、民進黨北市大安區立委參選人謝佩芬等與會。

賴振昌表示，韓國瑜的碩士論文共提出9項主張，在30年前來看都非常先進，例如韓國瑜過去就曾認為一國兩制是明顯違憲，擔憂逃犯會由香港被引渡，事後來看，韓國瑜都是精準預言。

賴振昌說，論文也提到，韓國瑜以「微笑但手持狼牙棒在後的兇悍巨人」形容中國，一切溫情都是假的；中國統戰姿態雖然溫和，但具強烈的最終鬥爭性，對中國絕不能心存幻想。

賴振昌認為，30年前韓國瑜的主張是反中共、反送中；但30年後的韓國瑜，對於反送中卻聲稱「不知道、沒意見」，更踏進香港中聯辦拜會主任王志民，同一個韓國瑜卻對中國態度有如此大的轉變，讓人感到匪夷所思，希望韓國瑜能夠言行一致。

翁銘章表示，韓國瑜30年前就認為一國兩制是明顯違憲，更引用重量級香港問題專家翁松燃的見解，擔憂逃犯會由香港引渡中國，對應今天的香港情勢，韓國瑜更是反送中運動的先知。

賴振昌也提到，依照韓國瑜論文的內容，相信年輕時的韓國瑜應該會是蔡總統的粉絲。（編輯：楊凱翔）1080926

台教會公布韓國瑜民國77年論文，內容提及中國統戰伎倆雖經整容，但鬥爭性不會消失。中央社記者游凱翔 108年9月26日

台教會公布韓國瑜民國77年論文，內容曾反對一國兩制。中央社記者游凱翔 108年9月26日