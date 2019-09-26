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首頁 / 政治

台教會檢視韓國瑜論文 批韓昔日反共立場轉變

最新更新：2019/09/26 15:31
台灣教授協會日前特別赴國家圖書館翻閱國民黨總統參選人韓國瑜民國77年1月政治大學東亞研究所碩士論文，並在26日召開記者會。中央社記者游凱翔 108年9月26日
台灣教授協會日前特別赴國家圖書館翻閱國民黨總統參選人韓國瑜民國77年1月政治大學東亞研究所碩士論文，並在26日召開記者會。中央社記者游凱翔 108年9月26日

（中央社記者游凱翔台北26日電）台灣教授協會會長賴振昌今天表示，國民黨總統參選人韓國瑜民國77年的碩士論文提及中國的統戰伎倆、對台溫情善意都是假的，同一個韓國瑜如今對中國態度有如此大的轉變，讓人感到匪夷所思。

韓國瑜接受媒體訪問時，未回應相關問題。韓國瑜競選辦公室則指出，論文內都已有答案，韓國瑜多次提及的兩岸主張，從來都沒變過，如今只是因為與蔡總統是2020年總統大選的競爭對手，「白紙黑字」就被扭曲，完全變了調。

韓辦強調，台灣需要有務實穩健的對大陸政策，捍衛中華民國主權、堅定台灣自由民主、並讓人民生活方式不受影響。

台灣教授協會日前赴國家圖書館，翻閱韓國瑜民國77年1月政治大學東亞研究所碩士論文「從中共對台統戰策略看兩岸談判」，當時指導教授為台北論壇基金會現任董事長蘇起。

台教會上午召開記者會，賴振昌、南社社長翁銘章、民進黨北市大安區立委參選人謝佩芬等與會。

賴振昌表示，韓國瑜的碩士論文共提出9項主張，在30年前來看都非常先進，例如韓國瑜過去就曾認為一國兩制是明顯違憲，擔憂逃犯會由香港被引渡，事後來看，韓國瑜都是精準預言。

賴振昌說，論文也提到，韓國瑜以「微笑但手持狼牙棒在後的兇悍巨人」形容中國，一切溫情都是假的；中國統戰姿態雖然溫和，但具強烈的最終鬥爭性，對中國絕不能心存幻想。

賴振昌認為，30年前韓國瑜的主張是反中共、反送中；但30年後的韓國瑜，對於反送中卻聲稱「不知道、沒意見」，更踏進香港中聯辦拜會主任王志民，同一個韓國瑜卻對中國態度有如此大的轉變，讓人感到匪夷所思，希望韓國瑜能夠言行一致。

翁銘章表示，韓國瑜30年前就認為一國兩制是明顯違憲，更引用重量級香港問題專家翁松燃的見解，擔憂逃犯會由香港引渡中國，對應今天的香港情勢，韓國瑜更是反送中運動的先知。

賴振昌也提到，依照韓國瑜論文的內容，相信年輕時的韓國瑜應該會是蔡總統的粉絲。（編輯：楊凱翔）1080926

台教會公布韓國瑜民國77年論文，內容提及中國統戰伎倆雖經整容，但鬥爭性不會消失。中央社記者游凱翔 108年9月26日
台教會公布韓國瑜民國77年論文，內容提及中國統戰伎倆雖經整容，但鬥爭性不會消失。中央社記者游凱翔 108年9月26日
台教會公布韓國瑜民國77年論文，內容曾反對一國兩制。中央社記者游凱翔 108年9月26日
台教會公布韓國瑜民國77年論文，內容曾反對一國兩制。中央社記者游凱翔 108年9月26日
台灣教授協會26日公布國民黨籍總統參選人韓國瑜畢業論文，指導教授為蘇起。中央社記者游凱翔 108年9月26日
台灣教授協會26日公布國民黨籍總統參選人韓國瑜畢業論文，指導教授為蘇起。中央社記者游凱翔 108年9月26日
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