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韓國瑜接見中華傳統文化弘揚孝道總會 盼社會良善

2024/8/21 17:30
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（中央社記者王揚宇台北21日電）立法院長韓國瑜今天在立法院接見中華傳統文化弘揚孝道總會總會長張朝國一行。韓國瑜說，推動孝順行動時，何嘗不是在幫自己，也是在教育下一代，希望大家共同讓台灣社會充滿良善、孝順及和諧的氛圍。

韓國瑜今天下午在立法院接見張朝國一行，國民黨立委張嘉郡等人也與會。

韓國瑜致詞時說，說張朝國從2012年就開始推廣弘揚孝道，但其實10幾年前第一次聽到這個事情，大家的第一個反應就是有這個必要嗎、為何要做，不是家家戶戶都在孝順嗎，但張朝國堅持，認為人生有兩件事不能等，一個是孝順，另一個就是行善，張朝國這12年來努力不懈推動，有非常好的成績。

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韓國瑜提到，很多人對孝順並不是那麼了解，其實孝是孝、順是順，有的人孝而不順，有的則是順而不孝，但很難同時把孝跟順同時做在一起。此外，在人生很多道路上，有些人推動一個理想、理念是孤獨的，但張朝國認真執行，也認為很多現代人對於孝順是理所當然，忘記父母的養育之恩，而張朝國舉辦孝親洗腳的活動，獲得很大的迴響。

韓國瑜表示，大家幫張朝國推動這麼好的孝順行動時，何嘗不是在幫自己，同時也在教育下一代，「我們願意追隨張朝國」，共同讓台灣社會充滿良善、孝順及和諧的氛圍。（編輯：蘇龍麒）1130821

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