藍委質疑考察帛琉變觀光 黨產會：出於把關

（中央社記者游凱翔台北2日電）被認定國民黨附隨組織的中投公司日前申請出售帛琉大飯店股權，黨產會去年8月派員考察，今天在立法院遭藍委許毓仁質疑變相觀光、一度針鋒相對；主委林峯正指出，出於把關才派員考察。

行政院不當黨產處理委員會上午在立法院內政委員會進行「黨產會民國109年度施政計畫及收支預算案報告」，並備質詢。

被認定國民黨附隨組織的中投公司日前申請出售帛琉大飯店股權，黨產會去年8月派員考察，今天在立法院內委會遭藍委許毓仁質疑變相觀光及出國報告書的內容太過簡短，許毓仁一度與林峯正針鋒相對。

林峯正回應，派員出國考察的原因是出於把關，並了解中投公司為何會想出售黨產。許毓仁則表示「無法接受你的說明」；林峯正回應「那我也只能尊重、你這樣講話是汙辱人」；許毓仁則強調，林峯正應面對國會議員質詢；林峯正最後回擊：「國會議員也不能夠污辱人。」

許毓仁最後要求黨產會針對帛琉的考察行程繳交書面報告；林峯正回應：「沒有問題。」

民進黨籍的吳琪銘也詢問帛琉考察議題。林峯正解釋，由於中投公司要將海外資產「帛琉大飯店」的股權出售，理由是看壞帛琉觀光業的前景，但黨產會身在台灣並不清楚帛琉現況，因此派兩名研究員考察，又適逢帛琉大飯店20週年慶，因此與外館人員、飯店業者了解是否如中投公司所言。

林峯正指出，根據考察結果，帛琉當地的旅遊業並沒有真的看壞，最後駁回中投的申請。

根據黨產會出國考察報告內容，中央投資公司以改善公司整體財務、增加公司資金運用及帛琉大飯店將來有大量翻修需求，向黨產會申請許可處分中央投資公司及其子公司中投控股BVI所持有帛琉大飯店全部股權，因此派員現地調查。

報告指出，107年8月22日至25日派2名研究員勘查帛琉大飯店及帛琉共和國整體現況。報告內容包括與帛琉觀光局長、觀光協會會長訪談摘要，帛琉大飯店現況及簡報等。（編輯：紀淑芳）1081002