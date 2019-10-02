英國會上議員訪台 促宗教人權交流

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）外交部今天表示，英國國會上議員歐騰勳爵來台訪問，將以宗教自由為題，在輔仁大學發表演講。歐騰勳爵長期關注全球宗教自由及人權發展，這次訪台，將有助增進台英在宗教、人權議題的交流。

外交部發布新聞稿表示，歐騰勳爵（The Lord Alton of Liverpool）應邀於10月1日至6日與英國慈善機構「站起來基金會」（Arise Foundation）創辦人朴佛（Luke de Pulford）、馬爾他騎士團成員狄皮羅騎士（Anton'' de Piro）一行3人訪問台灣。

外交部指出，歐騰勳爵等人此行將深入了解台灣的外交、兩岸現況，並針對公民社會發展、人權與宗教自由、人口販運等議題進行交流。在台期間，他們將拜會國安會、外交部、大陸委員會、內政部移民署，並與非政府組織互動。

另外，歐騰勳爵及朴佛4日將以向來關切的宗教自由為題，在輔仁大學發表演講。

外交部指出，歐騰勳爵長期關注全球各地宗教自由及人權發展，並擔任關懷人權組織Jubilee Campaign等非政府組織創辦人，以及「香港觀察」（Hong Kong Watch）等組織的贊助人。歐騰勳爵這次率團訪台，將有助增進台英雙邊在宗教、人權等議題的交流，並進一步深化台英國會與民間團體互動、雙邊實質友好的合作關係。（編輯：蘇志宗）1081002