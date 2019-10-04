農民退休制度 農委會：朝修正農保條例方向推動

民進黨立委邱議瑩4日在立法院總質詢關切農民退休制度推動狀況。農委會主委陳吉仲（左）答覆，立法上最快的方式，是在農民健康保險條例中增訂一個章節，純粹為農民辦一個退休制度，會朝這個方向盡速推動。中央社記者徐肇昌攝 108年10月4日

（中央社記者王揚宇台北4日電）民進黨立委邱議瑩今天在立法院總質詢關切農民退休制度推動狀況。農委會主委陳吉仲答覆，立法上最快的方式，是在農民健康保險條例中增訂一個章節，純粹為農民辦一個退休制度，會朝這個方向儘速推動。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率領內閣官員列席備詢。

關於農民退休制度，總統蔡英文今年6月在台東表示，政府準備擬訂農民退休制度，讓農民除享有老農津貼外，將來退休後，也可領退休金。邱議瑩今天針對農民保障相關議題進行質詢。

邱議瑩說，行政院會日前通過農業保險法草案，不知農委會是否有更積極的作為，或是下鄉跟農民面對面說明；此外，農民退休制度的推行，對於鼓勵青年從農有很大的誘因，而且此制度立意良善，農委會是否能儘速提出相關草案，趕在立法院這個會期審查完竣。

蘇貞昌說，農為國本，民進黨從早年推動老農津貼，一路走來始終感謝農民、照顧農民，而農業保險法是從各方面來照顧農民，此案行政院會已經通過，送立法院審議，至於農民退休制度，也同樣會往這個方向，更進一步照顧農民。

陳吉仲指出，民進黨執政對農民最大福利照顧的4個保險，包括農民健康保險條例，讓實際從農者可以加入農保，以及農民職業災害保險，這對農民在生產過程受傷有一大保障，而農業保險法草案已經送立法院，農委會最近也舉辦168場地方說明會，並跟朝野黨團協商。

至於推動農民退休制度，陳吉仲說，立法上最快的方式，是在農民健康保險條例中加一個章節，純粹為農民辦一個退休制度，會朝這方向推動，而老農退休制度，是老農津貼再加上農民所繳的保費，以後領一定年金，案子會盡快送到行政院。（編輯：蘇志宗）1081004