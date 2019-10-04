對時力徹底心寒 陳雨凡晚間宣布退黨

（中央社記者郭建伸台北4日電）律師陳雨凡原披時代力量戰袍參選台北市第7選區立委，但日前宣布退選，時代力量黨中央要求她說明。陳雨凡今晚發出聲明表示，時力不願共同努力抗中保台，甚至想開除她，無法接受也對時力心寒，稍早已遞出退黨文件。

陳雨凡雖一度代表時力參選台北市第7選區（信義、南松山），但日前宣布退出選舉，與有意參選的民進黨台北市議員許淑華整合。

時代力量後來舉行決策會議，邀請陳雨凡到決策會議就選務問題進行對談，溝通後「確認陳雨凡沒有繼續參選意願」。

不過近來卻傳出有黨員發起連署，要求紀律委員會將陳雨凡除名。

對此，陳雨凡晚間發出聲明表示，確實知道這段時間有黨員發動連署，而案件也已經成立，並送進紀律委員會，但目前仍未收到黨中央或紀律委員會啟動調查的通知。

陳雨凡說，團結對抗親中勢力展開對話協商，是依照先前與時代力量主席取得的共識後，才進行溝通，一貫以來也完全公開協調整合方式與時程；但現在卻面臨最嚴重被除名的黨紀處分，黨中央會作出這樣的決定，比起不滿或憤怒，其實心裡更多的是遺憾。

陳雨凡表示，今天下午香港政府才正式宣告透過緊急法，通過禁止蒙面的法令，抵抗中共極權的局勢已經如此嚴峻，同時間卻傳出自己可能將被黨除名的訊息，令人非常無力。

她表示，完全無法接受時力會開除為抗中保台努力的參選人和黨員，已對時力徹底心寒，稍早已經遞出退黨文件。（編輯：蘇龍麒）1081004