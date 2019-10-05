民進黨青年立委參選人聯合拜票 戴黑口罩撐香港

（中央社記者郭建伸台北5日電）民進黨雙北市的5位青年立委參選人今天首波聯合拜票，並走訪建國花市與攤商民眾互動。由於香港昨天宣布引用緊急法訂定禁蒙面法，5位參選人也穿黑衣、戴黑口罩，展現撐香港決心。

2020大選倒數98天，民進黨台北市第6選區參選人謝佩芬、台北市第3選區吳怡農、新北市第9選區蔡沐霖、11選區張銘祐、12選區賴品妤，今天上午在大安森林公園合體，聯合替謝佩芬拜票。過程中由謝佩芬領軍，蔡沐霖擔任麥克風手，展現聯合造勢氣氛。

謝佩芬表示，看到香港昨天實施禁蒙面法感到相當遺憾，她與其他4位黨內同志在9月29日都曾在雨中上街遊行，因為他們5位年輕的立委參選人，就是抱持著守護台灣跟民主價值才來參選。

張銘祐說，香港不斷被中國欺負的時候，台灣又何嘗不是？有人會說台灣、香港不太一樣，但其實我們都是民主自由的捍衛者，希望社會能讓年輕人有機會從政，才能保護台灣。

賴品妤說，香港是台灣的鄰居，這幾個月來可看到港人跟台灣人在守護一樣的民主自由價值，所以台灣一定要撐香港，跟港人站在一起；2020是關鍵選戰，決定政府到底要靠向哪條道路，呼籲大家要站出來關心政治。

蔡沐霖說，2020選舉中支持韓國瑜或國民黨，就是支持中聯辦和共產黨。

吳怡農則說，香港每天都在提醒我們國家面臨的挑戰，也讓大家清楚看到一國兩制和九二共識的真相，呼籲除了撐香港，也要顧好自己的家園。（編輯：鄭雪文）1081005