郭家軍參選立委第一棒 郭台銘推薦李縉穎

（中央社記者黃旭昇新北5日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天在三峽祖師廟，推薦參選新北市第10選區立委的「郭家軍第一棒」李縉穎，認為年輕有國際觀與科技觀的李縉穎，是翻轉三峽與土城地區產業的希望與推手。

郭台銘今天下午與李縉穎、李的父親前立委李嘉進、前立委盧嘉辰一起參拜祖師廟，也到三峽老街與商家互動，推薦將參選三峽、土城（第10選區）立委的李縉穎。

李縉穎原先在台北市府任職，後來擔任郭台銘辦公室政策主任，今天在祖師廟前所懸掛的第一面競選看板，由台北市長柯文哲、郭台銘同框推薦李縉穎。

李縉穎演講致詞時表示，他是新手父親，孩子才7個月大，但孩子出生後他都在柯文哲、郭台銘身邊「嗡嗡翁」做事，特別支持郭台銘之前所推的0至6歲幼兒由國家撫養的政策。

李縉穎說，在三峽成長與茁壯，並安居在北大社區，身為「郭家軍」第一棒，絕對不能漏氣，選舉也是選真的，希望在地大團結送年輕人進入國會。

郭台銘演講致詞時表示，今天是他轉換不同政治方向的第一場助講，感謝老虎軍團支持者跟隨。三峽原為人文與傳統產業的城市，必須與土城一樣由高科技翻轉改造城市。

郭台銘說，盧嘉辰與李嘉進都是以往傳統的草根性立委，現在應該選出有國際觀的年輕人，以改變選區的產業結構，因此，特別推薦「郭台銘政經學院」的一員，李縉穎將以無黨籍身分參選立委。

盧嘉辰表示，以往國民黨提名都遭派系把持，不會進步。他與郭台銘一樣委屈，因此，這次實踐關公精神，追隨郭台銘一起推薦李縉穎。

中國國民黨新北市黨部主委李乾龍今天接受中央社訪問時表示，藍營在同一選區提名新北市議員林金結，在數月前就已經沙盤推演可能遇到的選情，林金結向他表示，對選情很有信心。

李乾龍表示，初步清查李縉穎的國民黨黨籍是在鶯歌區黨部，今天李縉穎正式宣布參選，將會由區黨部立即蒐集相關資料，送請考紀評議後，轉由中央黨部裁決是否開除李縉穎的黨籍。

林金結接受中央社訪問時表示，兩名支持李縉穎的大頭，一是支持總統蔡英文的墨綠柯文哲，另一是要「下架蔡英文」的中華民國派郭台銘，不清楚正式競選時，核心價值不同的郭柯雙方，要如何推薦李縉穎。（編輯：方沛清）1081005