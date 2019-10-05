蔡總統：2020選擇很重要 攸關台灣自由民主

（中央社記者管瑞平新竹縣5日電）總統蔡英文今天表示，台灣受中國龐大壓力，如果希望台灣世世代代生活在自由民主環境下，2020年的選擇就很重要，「要選一個總統可以守住台灣的主權、尊嚴，守住自由民主。」

蔡總統今天走訪新竹縣行程滿檔，繼上午深入尖石鄉山區參訪部落文化健康站，參加司馬庫斯聯絡道路改善等4項原鄉基礎建設完工啟用典禮，下午轉往芎林鄉廣福宮參拜後，又參訪竹北生醫園區，一整天馬不停蹄。

總統在廣福宮受到民眾熱烈歡迎，不少人高喊「總統好」，為她的連任之路加油打氣，前新竹縣長林光華、民進黨提名新竹縣第1選區立委參選人周江杰都到場參與。

總統在廣福宮致詞時表示，香港人上街頭是因為自由民主受到限制，可是香港主權屬於中國；台灣處境雖受到中國壓力，但台灣人的主權在台灣2300萬人手中，要有尊嚴、守住主權，才能確保我們自由、民主的生活，如果希望世世代代台灣人都能生活在民主自由的環境，那麼2020年的選擇就非常重要，「要選一個總統可以守住台灣人的尊嚴、主權，守住我們的自由民主」。

前新竹縣長林光華表示，自己一輩子做對的事、支持對的人，「相信小英總統連任沒問題」，更脫口爆料聽說「國民黨總統參選人韓國瑜民調剩10幾趴就會換人」，「國民黨已經丟包了」、「草包已經丟包了」，他語帶揶揄說，要發動保護韓國瑜民調，「當然換人我們也不怕 ，只是多了一道手續」，強調對小英總統選情有信心。

蔡總統說，這3年來民進黨執政團隊很努力，將非洲豬瘟阻絕於境外，完成口蹄疫拔針，讓台灣豬肉重返國際，此外，也順利解除歐盟對台灣發出的漁業黃牌。

面對高齡化社會來臨，總統提到，政府投入的相關預算逐年增加，下個4年長照2.0將再升級，她說「只要蔡英文做總統，一定會把台灣老人家照顧得好好的」。

總統也說，竹北生醫園區是支援台灣下一世代生物科技發展最重要的地方，緊鄰竹北的芎林鄉就業機會也將大增，她呼籲年輕人返鄉，「這裡有的是機會」；話鋒一轉，也大力推薦身旁返鄉參選的周江杰，希望大家支持願意回鄉服務的年輕人，讓新竹縣發展得更好。

總統強調，國家資源是給準備好的人，準備好的地方首長中央都會全力支持，她也拜託大家2020選舉要去投票，希望這次選舉能集結台灣人的意志，向世界上所有人說，「這次選舉是要讓自由民主的台灣可以代代相傳下去」。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081005