沼田：台日關係漸深化 食品輸台限制如卡一根刺

對於台灣爭取加入日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），即將離任的日本駐台代表沼田幹夫表示，日本政府歡迎台灣加入，不過，CPTPP採共識決，台灣想要加入，需要所有會員國同意。中央社記者王騰毅攝 108年10月6日

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）即將離任的日本駐台代表沼田幹夫表示，日台關係日漸深化，日本支持、歡迎台灣加入CPTPP；雖然日本食品輸台限制與CPTPP並未直接相關，但食品問題如同在日台關係中卡了一根刺。

沼田是日本資深外交官，過去曾任日本駐緬甸大使，也曾派駐中國、美國。他自2014年7月起擔任日本駐台代表，至今已超過5年，是2000年以來日本駐台代表任期最長的一位。

預計10月中旬離任的沼田日前接受中央社專訪，對台日關係侃侃而談。駐台期間歷經馬政府到目前的蔡政府，他說，這幾年來，日台關係越來越深化，包括雙方人員交流從300多萬人次，增加到目前將近700萬人次。

他指出，開放天空協議、投資協議、漁業協議、租稅協定等，都是台日關係發展重要的基礎，期盼未來台日關係能持續發展。

對於台灣爭取加入日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），沼田重申，日本政府歡迎台灣加入，不過，CPTPP採共識決，台灣想要加入，需要所有會員國的同意。

除了日本之外，CPTPP會員國還包括加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利、秘魯。

沼田強調，CPTPP是非常高標準的協定，包括如何保護國內農業、智慧財產權等都是台灣需要克服的課題；台灣想要加入CPTPP，需要有十足充分的準備。

至於台灣爭取加入CPTPP是否會受到台灣持續禁止福島等5縣食品進口的影響，沼田表示，這兩者並未直接相關。然而，日本食品輸台限制的問題至今依舊未能解決，受限於台灣去年底的公投結果，到明年11月之前都不能採取解決這個問題的措施，日本對此感到非常遺憾。

日本2011年3月發生大地震與海嘯，導致福島核電廠輻射外洩事故，台灣當年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口。日本多次表達希望台灣解除相關限制，不料，去年11月的反日本核災區食品進口公投案卻高票通過。

沼田說，日本食品輸台的問題至今未能解決，這對台日來說，都已成為政治問題。雖然食品問題與台灣希望爭取加入CPTPP實際上是沒有關聯的，不過，對日本人來講，「會有心理上的問題」。

他形容，食品問題就如同卡在台日關係中的一根刺，以日本人的心態來說，如果早點解決食品問題，將有助台日雙方進一步發展關係，日本也會願意更努力協助台灣加入CPTPP。

此外，太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯日前接連與台灣斷交、轉與北京建交；當時，沼田罕見發表評論，透過日本台灣交流協會臉書發布聲明，對此表達高度關心。

沼田指出，索羅門、吉里巴斯在一週內接連與台灣斷交，對太平洋地區的情勢引起很大的變化，日本當然有所關心，「我覺得北京的作法很不應該」。（編輯：謝佳珍）1081006