沼田幹夫聲援吳釗燮：我在台灣也有大哥哥

（中央社記者葉素萍台北1日電）總統蔡英文今天頒授大綬景星勳章給日本駐台代表沼田幹夫；沼田回擊媒體批評外交部長吳釗燮「媚日派」，他說，自己在台灣有兩位「大哥哥」李大維與邱義仁、兩位「小弟弟」吳釗燮與林成蔚，也許媒體會稱他是「媚台派」的代表。

沼田幹夫將離任，吳釗燮致贈沼田的獎牌上面寫著「我最敬愛的大哥哥」，媒體批評吳釗燮媚日。

蔡總統今天在總統府頒授大綬景星勳章給沼田幹夫；沼田幹夫致詞時主動提到，他今天一早看到聯合報的新聞，刊載吳釗燮與他的評論與報導，聯合報報導批判吳釗燮稱他是「最敬愛的大哥哥」，事實上，他在台灣有兩位「最敬愛的大哥哥」，也就是國安會秘書長李大維以及台灣日本關係協會會長邱義仁。

沼田幹夫說，他也有兩位「最敬愛的小弟弟」，一位是吳釗燮，另一位是國安會諮詢委員林成蔚；他說，他在台灣有這麼多大哥哥與小弟弟，「也許明天台灣的報紙就會刊登，個人是媚台派的代表也不一定」。

沼田幹夫並提到，5年3個月前，他奉派到台灣前，在東京出發時，日本某位高官曾經跟他說過，「日本的將來與台灣，取決於跟台灣的關係如何增進、如何強化，所以你的任務非常的任重道遠。」

沼田幹夫表示，自己每天工作前，會先向佛壇佛像先淨水，才開始一天的工作，每天這樣的動作，也讓他想起日本那位高官的話；對日本而言，也許認為這對台灣是好事，可是相反的，台灣也許有人覺得這樣會帶來不高興、或者不好。這5年3個月的任期，他都是在這樣的想法反覆當中，執行任務。

蔡總統致詞時則不捨沼田幹夫將離任；她說，沼田到任超過5年，是近20年來任期最長的駐台代表，對深化台日雙方的關係有卓越貢獻，也與台灣各界建立深厚的友誼，她要致上最深的感謝。

蔡總統說，沼田幹夫對於促進台日雙方實質關係發展有關鍵性影響；沼田大力聲援台灣參與各種國際組織，尤其在中國不斷對台灣進行各種打壓時，表達支持與仗義執言，她非常感謝。

蔡總統表示，透過贈勳彰顯沼田提升台日關係的傑出貢獻，並代表政府與人民表達感謝之意；她期盼，今後台日繼續攜手努力，一起促成區域合作繁榮，「你永遠是台灣堅實的夥伴，也歡迎你常常回來。」（編輯：謝佳珍）1081001

總統蔡英文（右）1日上午在總統府頒授日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫（左）大綬景星勳章，並接受國安會秘書長李大維等人祝賀。中央社記者鄭傑文攝 108年10月1日