立院總質詢 藍委拍桌怒嗆與蘇貞昌爆口角

（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨立委馬文君今天在立法院施政總質詢，問到有關正副總統選舉的連署書問題時，拍桌表達不滿，行政院長蘇貞昌則反嗆拍桌降低了立法院的水準，雙方你來我往，充滿火藥味。

立法院會今天進行施政總質詢，馬文君在質詢時問到總統、副總統連署書的相關問題。馬文君問，目前正、副總統連署書，是否一定要10個條件全部符合才有效，包括連署人姓名要上下書寫、不可左右書寫等。

列席備詢的李進勇表示，這完全是誤會，相關問題其實在月9月20日，前副總統呂秀蓮提出後，中選會已答覆。馬文君批評李進勇沒有針對問題回答，質疑李進勇有沒有在聽到她的問題，一旁的蘇貞昌則說，「委員，主委正在跟妳講，妳都沒有在聽」。

蘇貞昌的回應，引起馬文君不滿，提高分貝批評；蘇貞昌則說，「妳在大聲什麼，在這裡不是用大聲的」。過程中，雙方你一言我一句，並互批「胡扯」。

馬文君一度不滿拍桌，蘇貞昌也拍桌回嗆，「妳拍什麼桌子」。馬文君回擊「你怎麼樣，這是我質詢的權力」，蘇貞昌則說，「這種拍桌子降低立法院的水準，也降低國民黨立委的水準」。

馬文君質疑，正副總統參選人的連署人姓名一定要上下書寫，如果左右可不可以，李進勇說，連署是非常嚴謹的事，因為事關總統、副總統的選舉，所以所有的格式都按照法律的格式，這不是嚴苛的條件。

中選會隨後發布新聞稿指出，連署人填寫改制前行政區域名稱，得由被連署人或其代理人於名冊上加蓋更正章，連署仍屬有效；戶籍地址填寫不完整，如以人工及電腦查核方式仍能確認該連署人之身分，連署仍屬有效。此外，連署人簽章2次、編號欄修正等情形，都不影響連署效力。

至於出生年應填寫西元或民國，中選會說，請依身分證資料填寫民國，但填寫西元並不影響連署效力。而身分證字號開頭英文字母應以大寫填寫，以免因無法辨識而影響效力。（編輯：蘇龍麒）1081008