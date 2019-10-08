卡培拉相隔24年來台 陳副總統盼台瓜關係更緊密

（中央社記者葉素萍台北8日電）副總統陳建仁今晚在總統府宴請瓜地馬拉副總統卡培拉（Jafeth Cabrera）伉儷，卡培拉曾於1995年訪問台灣，24年後再度來訪；陳副總統期盼透過更多交流互動，建立兩國更緊密夥伴關係。

陳副總統致詞指出，他非常高興為來自中美洲重要友邦瓜地馬拉副總統卡培拉伉儷及訪團接風，感謝卡培拉伉儷遠道訪問台灣，參加國慶慶典，以具體行動展現對台灣的支持。

副總統提到，卡培拉曾於1995年訪問台灣，24年後再度來訪，可以親自體驗台灣近年來在各方面的發展與進步。

他並指出，瓜地馬拉是台灣在拉丁美洲重要且堅實的友邦，雙邊合作關係緊密多元，成果嘉惠兩國人民，廣受好評及支持，具體落實「踏實外交、互惠互助」外交政策。台灣與瓜地馬拉雖然分處太平洋兩岸，但彼此相隔的距離卻從未減損兩國的邦誼，反而都因重視自由、民主與人權等普世價值而更加緊密連結。

談及雙方在各領域的合作，陳副總統表示，台灣與瓜地馬拉兩國除在基礎建設、公衛醫療、教育、農業、科技等領域密切合作外，近年來，經貿交流成果也十分豐碩。

他說，瓜國薇薇特南果咖啡在台灣已成為獨特品牌，今年瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）伉儷訪台時的國宴，特別提供瓜國咖啡，應邀出席嘉賓讚不絕口。兩國的合作與交流多元，展現在經貿、美食上，相信台瓜兩國在持續共同努力下，一定可以創造雙贏的未來。

陳副總統說，總統蔡英文上任後，積極帶領台灣走向世界，希望為國際社會作出具體貢獻。感謝瓜國一直以來支持台灣參與國際組織，尤其感謝莫拉萊斯總統9月在聯合國氣候行動峰會為台灣發聲。期盼瓜國未來在聯合國、世界衛生組織、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際場域繼續助台灣一臂之力。

另外，副總統也提到，台灣、瓜地馬拉政府及人民彼此共享自由、民主、法治等普世價值，無論國際局勢如何變遷，希望彼此能繼續攜手合作，透過更多的交流互動，建立兩國更緊密的夥伴關係。（編輯：趙蔚蘭）1081008