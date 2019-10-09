亞特蘭大國慶酒會 南卡州務卿感謝台灣

南卡羅來納州州務卿韓蒙德在亞特蘭大辦事處國慶酒會上，讚許台灣民主自由，也對台灣採購F-16V戰機與奇異天然氣對美國經濟貢獻，增加南卡就業機會表示感謝。（亞特蘭大辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 108年10月9日

（中央社記者江今葉華盛頓8日專電）亞特蘭大辦事處昨晚舉辦國慶酒會，南卡羅來納州州務卿韓蒙德讚許台灣民主自由，也對台灣採購F-16V戰機與奇異天然氣，對美國經濟多所貢獻並增加南卡就業機會，表示感謝。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處昨天晚間舉辦中華民國108年國慶酒會。處長劉經巖表示，過去一年台美經貿互動更加緊密，總統蔡英文3月及7月出訪過境美國、美國前國會眾議院議長萊恩（Paul Ryan）率團訪台，以及美國在台協會（AIT）新館落成，均顯示雙方堅實夥伴關係。

韓蒙德（Mark Hammond）致詞讚許台灣民主自由，也提到美國國防部同意售予台灣的F-16V戰機生產基地就在南卡，與台電簽署燃氣機組採購的奇異天然氣公司也是位於南卡的格林維爾（Greenville），這兩項經濟採購案為美國經濟貢獻超過92億美元，也為南卡帶來數千個就業機會。

他期許未來台美經濟合作更加密切，也祝賀中華民國與美國友誼長存。

除了韓蒙德外，包括友邦宏都拉斯、瓜地馬拉及友好國家韓國、巴西、印度、匈牙利等國領事團代表、喬治亞州眾議員與亞特蘭大市議會議長摩爾（Felicia Moore）與當地政商、文化、學術界領袖、僑領等逾250人與會，祝中華民國生日快樂，台美國運昌隆，友誼長存。（編輯：高照芬）1081009