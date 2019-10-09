台灣與台商形象越南調查 台列第2優於美中

（中央社記者王承中台北9日電）台灣亞洲交流基金會今天發布「台灣與台商形象越南調查計畫」成果，台灣與台商總體形象在越南10大投資國中僅次於日本，位居第2位，勝過美、中，其中自由民主最能代表台灣的整體形象。

台灣亞洲交流基金會（簡稱台亞基金會）上午在玉山論壇發布「台灣與台商形象越南調查計畫」成果，顯示台灣與台商總體形象在越南10大投資國中居於第2位，僅次於日本，勝過第3位的美國、第9位的中國。

台亞基金會兼任資深研究員徐遵慈指出，本次調查以問卷訪問120位與台灣企業有業務往來的越南企業管理階層，多數受訪者認為友善、科技進步、自由民主最能代表台灣的整體形象，而注重信用、遵守當地法規、具國際化實力是受訪的越南管理階層普遍對台商的印象。

徐遵慈表示，眾多受訪的越南企業管理階層對台灣的電子、資通訊與機械產品印象深刻，對這些產品有良好的評價，而隨著台灣大眾文化與新聞報導，奶茶也成為台灣產品在越南的形象標記。

徐遵慈指出，調查成果呈現越南企業管理階層對台灣及台商形象的肯定，反映出台灣在電子、資通訊與機械產業的實力，越南企業高度肯定台商長期在越南耕耘，認為台商創造就業機會、提供投資資金，以及引進創新技術，並有86%的越南受訪企業樂意與台商加強合作。

不過，徐遵慈也指出，台商在提升員工福利、落實環境保護政策、保護平等升遷管道及善待勞工等部分，則不如經濟貢獻上受到越南企業的肯定，顯示台商在越南應加強企業社會責任、照顧勞工福利、參與社會活動、注重企業形象。

徐遵慈表示，美中貿易衝突升高，國際大廠與台灣為避免自中國出口將遭遇美國實施的額外關稅，紛紛調整或擴大越南的生產基地，使越南在全球產業鏈持續扮演重要角色，未來應針對台商形象較弱的部分加強改善，結合台灣的軟實力及提高台灣在當地的整體宣傳。（編輯：楊玫寧）1081009