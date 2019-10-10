總統國慶談話 綠挺藍質疑

（中央社記者王揚宇台北10日電）對於蔡總統今天國慶談話，立法院朝野黨團看法分歧；民進黨團書記長李俊俋說，總統清楚表達守衛國家主權不是挑釁，回擊國民黨；國民黨團總召曾銘宗則說，試問蔡總統「依照憲法，我們的國號是中華民國還是中華民國台灣」。

總統蔡英文今天發表國慶談話，在提及兩岸關係時說，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間。身為總統，站出來守衛國家主權，不是挑釁，而是她最基本的責任，「當自由民主受到挑戰，當中華民國的生存發展受到脅迫，我們就必須站出來捍衛」。

對此，民進黨立法院黨團書記長李俊俋接受中央社記者訪問時說，蔡總統的國慶談話特別提到，守衛台灣的主權不是挑釁，這回擊國民黨一而再，再而三抨擊蔡英文在挑釁的說法。

李俊俋指出，拒絕一國兩制、堅守台灣主權，這是台灣人民的共同心聲與共識，總統非常清楚地表達她與人民的態度，任何人包括國民黨或是中共要破壞，是大家無法接受的，這也進一步告訴國民黨，不要再告訴大家說捍衛台灣主權是一種挑釁。

時代力量立法院黨團幹事長徐永明說，總統這次談話有2個重點，一個是對北京跟國際社會公開喊話，拒絕一國兩制，另外就是提到中華民國台灣，這些是超越藍綠的共識，「蔡總統站在一個整合多數共識，往中間移動的位子上」。

徐永明認為，總統提到一國兩制這件事，連結中華民國，是要破解國民黨攻擊她台獨的這一塊，所以這次國慶中華民國成分比較多；不過，關於內政改革部分，蔡總統著墨較少，希望她把握時間，在這屆總統任期將過去承諾的內政改革事項做好。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則說，蔡總統今天演講時提到「中華民國台灣」這6個字，不是藍、綠，是社會大眾的共識，試問蔡總統，「依照憲法，我們的國號是中華民國還是中華民國台灣，蔡總統是中華民國總統還是中華民國台灣的總統」，中華民國才是依照憲法，才是2300萬人的共識。

曾銘宗強調，國民黨長期捍衛中華民國的主權與自由民主，也強力反對一國兩制，未來也一定傾全力繼續捍衛，反對一國兩制；至於蔡總統列舉很多的政績，其實根據民調數字，不管在拚兩岸關係或是拚經濟，不滿意度都超過6成，抽離她的操作統獨爭議外，其實乏善可陳。

親民黨立法院黨團則發布新聞稿指出，蔡總統上任3年來的每一次國慶談話，都不斷地呼籲團結、對話，但實際上卻缺乏有效的執行力與行動力；如果「中華民國台灣」是整個社會的最大共識，為何民進黨要組「台灣派連線」，蔡總統的連任口號為何不是「中華民國隊長」？

親民黨團表示，今年蔡總統的國慶談話，不脫過往「打恐中牌」及「政績宣揚」式的內容，把當前中華民國的發展困境，歸咎於「中國大陸的打壓」及「在野政黨不團結」。（編輯：楊凱翔）1081010