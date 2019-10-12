時力陳惠敏鳳山選立委 徐永明黃國昌聯袂力挺

（中央社記者程啟峰高雄12日電）時代力量在高雄市立委第七選區（鳳山）推出的立委參選人陳惠敏今天成立競選總部，黨主席徐永明率黨籍立委黃國昌、高雄市議員黃捷出席力挺，多個環保團體也到場熱情相挺。

徐永明說，他從學生時代就認識陳惠敏，一路看到她當記者、學者、從事社會運動始終如一、堅持不懈，值得大家支持。

他指出，陳惠敏在鳳山拚選戰很辛苦，相信她的未來值得期待；時力不只是新的選擇，也是好的選擇，請大家支持，讓時力在立法院拿下更多區域立委及不分區立委席次。

黃國昌表示，去年到高雄市輔選市議員選戰，承蒙高雄市民支持，讓時力在市議會一舉拿下兩席；過去幾個月，這兩名時力的議員問政表現沒有讓大家失望，呼籲大家繼續支持把陳惠敏送進立法院。

黃國昌指出，守護台灣主權、捍衛台灣民主是時代力量的DNA，不用懷疑，時力推出一連串的法案也絕對不打假球。

面對中國的威脅及步步進逼，黃國昌說，大家該做的不是選舉操作，而是在立法院裡認真通過法案。期待選民用「主權、勞權、平權」檢視其他政黨參選人，看清楚哪一個是真正與人民站在一起，實踐公平正義的理念。

陳惠敏的競選總部成立大會，包括南部反空污大聯盟、高雄市馬頭山自然人文協會等環保團體及當地多名里長到場熱情相挺，場面熱烈。

陳惠敏表示，有信心讓高雄驕傲、讓台灣幸福，並給鳳山及高雄帶來新希望。（編輯：戴光育）1081012