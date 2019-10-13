韓陣營：韓國瑜無行政資源 批習慣遲到太沉重

（中央社記者王承中台北13日電）國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千今天表示，韓國瑜身為一個不是國家元首、沒有行政資源的總統參選人，在趕行程時，難免會有些困難跟疏漏，說韓國瑜夫婦習慣遲到可能太沉重。

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團提議由韓國瑜與蔡總統辯論兩岸政策。蔡總統稍早表示，到了11月都會去登記，正式成為總統候選人後，按照規定本來就是要辯論，「不知道他們在急什麼」。總統也指出，倒是韓國瑜要注意自己還是民選市長，對市政有責任，千萬不要迴避議會監督。

孫大千下午出席老人福利協進會慶祝老人節活動時接受媒體訪問時說，「不知道蔡英文在躲什麼」。他表示，蔡總統身為中華民國總統，卻連中華民國這四個字也講得吞吞吐吐、左支右絀，現在重要的兩岸政策，也不願面對面跟大家說清楚講明白。

孫大千指出，韓國瑜不會忘記身為市長應該負的責任，但質疑蔡總統是否還記得身為中華民國總統應該負的責任。

對於距離明年總統大選不到100天，韓國瑜民調持續落後蔡總統，孫大千表示，韓國瑜民調的下滑，在9月16日郭台銘宣布不參選，選舉格局有所變動後，就是可以預知的結果。他說，當鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲不角逐總統大選，其選票就會有不同去處。

孫大千指出，原本屬於郭柯的選票有90%選票流向蔡總統，讓蔡總統吃了大補丸，但5%到10%的淺藍選票卻因為國民黨未走向整合，反而進入實質分裂，恐怕需要一段時間才會回流，但韓陣營對回流充滿信心，才會對外界說明，在10月底前會打平民調，並希望在11月走向黃金交叉。

另外，韓國瑜夫人李佳芬日前代替韓國瑜北上出席國慶活動；不過，因未趕上高鐵，比預定時間晚到約1小時，與前總統馬英九錯身而過。

媒體詢問，外傳韓國瑜及夫人李佳芬近期的行程有刻意安排與馬英九錯開，孫大千表示，未來會有非常多場合跟機會讓大家看到馬英九跟韓國瑜夫婦一起同台、同框，請大家拭目以待，不用擔心。

媒體追問，目前韓國瑜夫婦在跑行程都會有遲到的情形發生，孫大千指出，他覺得要看怎麼界定遲到的定義，先前在台中的造勢場合，據他了解，李佳芬是按照跟主辦單位約定的時間到達現場，而國父紀念館的造勢場合是李佳芬在參加前一個活動有所延誤，沒有辦法趕上高鐵所致。

孫大千說，身為一個不是國家元首、沒有行政資源的總統參選人，在趕行程時，難免會有些困難跟疏漏，這希望大家諒解，說韓國瑜夫婦習慣遲到可能太沉重，相信大家可以體諒身為參選人，在趕行程的過程中難免會面臨這樣的狀況。（編輯：蘇志宗）1081013