立委籲外配應比照陸配 開放三等親來台探視

（中央社記者劉冠廷、侯姿瑩台北15日電）國民黨立法院黨團副書記長林麗蟬今天說，內政部將陸籍配偶家屬來台探親的資格，放寬至三等親，陸、外配權益應一致，呼籲外交部與領事事務局應將外配的探親資格，比照陸配。

國民黨立法院黨團今天上午召開記者會，來自柬埔寨、也是外配的新住民立委林麗蟬在會中表示，內政部移民署在8月1日，同意修改「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，將陸籍配偶家屬來台探親的資格，由原本的二等親放寬至三等親，外交部與領事事務局卻未跟進，在外籍配偶親屬的探親資格上，仍然維持二等親規定，而無任何作為。

林麗蟬說，很多外籍配偶的姐妹不斷向她陳情，不懂為何探親權會有不同，差別待遇也是撕裂族群的元兇，因此她呼籲政府，一定要盡快將外配的探親權，比照陸配，不要讓族群之間，產生另一種的對立。

與會的國民黨立委許毓仁表示，外配加上陸配的人數，約有54萬人，其中非陸配的人數高達18萬人，難道這18萬人是幽靈人口嗎，為何不能享有與陸配一樣的權利；既然內政部已放寬陸配家屬的探親資格，希望領事事務局能夠保障外配的權利，以符合平等的原則。

國民黨立委童惠珍則說，政府在2017年成立新住民委員會，強調保障新住民來台的發展，但是2年過去了，政府做了什麼，若真的有心將移民的權益做好，就要趕快修正兩岸人民關係條例，將陸配取得身分證的時間，從6年改為4年，以及修改國籍法，讓外配的實質權益，可以確實落實。

據了解，外交部將於近日召集相關部會，討論相關議題。（編輯：楊凱翔）1081015