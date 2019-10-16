民進黨不分區提名掀波 中執委砲轟黨中央

（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨今天召開中執會，原訂要通過成立不分區立委提名委員會，但因人數不足而流會。中執委林耀文說，缺席是因為不想當橡皮圖章，黨中央應事先溝通，而不是提出名單就要中執委背書。

另外，民進黨主席卓榮泰今晚原訂出席民進黨新北市資深黨員餐敘，中央黨部稍早通知，卓榮泰因故取消行程。

民進黨今天原訂召開中執會，通過成立不分區立委提名委員會；據不願具名的民進黨中執委透露，提名委員會成員，除了黨主席卓榮泰之外，其他成員包括林錫耀、陳菊、蘇貞昌、鄭麗君、林右昌等人，成員多數是新系，因此，非新系人士一早就在串連，故意讓中執會流會。

有媒體報導立法院長蘇嘉全力主讓侄子、民進黨立委蘇震清進入不分區名單，但黨內對此有雜音，黨中央規劃提名委員會名單恐也無法確保蘇震清進入不分區安全名單中，蘇嘉全為此動員部分派系成員缺席，杯葛黨中央。

蘇嘉全透過新聞稿表示，有關民進黨下屆不分區立委名單的提名，他完全尊重黨的提名機制，至於中執會成會與否，更非他個人所能影響。

民進黨中執會流會後，謝系中執委林耀文受訪指出，今天不出席的中執委，大部分是覺得不受尊重，不願淪為橡皮圖章，或者背上杯葛黨中央的罪名。

林耀文說，黨中央要籌組不分區提名委員會名單，應該要事先溝通，說明為什麼要提名這些審查委員、代表性為何，畢竟民進黨是共識決，過去歷屆的黨主席都會聽聽黨內的意見，再來做處理；他也質疑，民進黨的不分區名單要由行政院長、文化部長來決定，「適合嗎？這不是很奇怪嗎？」

林耀文認為，現在民進黨裡面沒有人敢講話，黨中央運作的模式「似乎比國民黨還國民黨，這不是黑箱作業嗎？有任何透明的機制嗎？」

另一位不願具名的中執委則說，民進黨是合議制政黨，不是黨主席要怎麼做就怎麼做，就算這次不杯葛、通過了提名委員的名單，下次的不分區名單還是不會過。

正國會中執委陳亭妃說，下午因為在台南有個考察行程，事前就請假，但她覺得，黨中央處理此事，應該要做得更周詳一點，很多中執委可能覺得不受重視，因此不出席。（編輯：蘇龍麒）1081016