蘇貞昌：韓國瑜請假放棄高雄 總統不可能棄台灣

行政院長蘇貞昌（前中）17日就媒體詢及高雄市長韓國瑜請假參選，總統蔡英文是否也請假參選的問題表示，「韓國瑜請假跑去自己選舉，放棄了高雄，總統不可能放棄台灣。」該不該請假、請假是不是妥當，市民自有判斷。中央社記者王鴻國攝 108年10月17日

（中央社記者王鴻國新北17日電）行政院長蘇貞昌今天針對媒體詢及高雄市長韓國瑜請假參選，總統蔡英文是否也請假參選的問題表示，「韓國瑜請假跑去自己選舉，放棄了高雄，總統不可能放棄台灣。」

蘇貞昌今天近中午出席林口新創園啟動儀式時接受媒體聯訪，媒體詢及韓國瑜請假參選等相關問題表示，一個市長上任有沒有認真、會不會做事，市民看得最清楚，該不該請假、請假是不是妥當，市民自有判斷。

他表示，「總統與市長不一樣，總統日理萬機，要處理國家各方面事務，豈能像韓國瑜一樣請假跑去自己選舉，放棄了高雄，總統不可能放棄台灣。」

蘇貞昌也針對是否廢掉一例一休的問題表示，當初在審查時，國民黨主張不只是「一例一休」，是要「兩例」，法律施行後各種需要再改進的地方都已大幅改進，不是像韓國瑜隨機的喊喊。

蘇貞昌被問到昨天民進黨中執會流會等相關問題時表示，他當過黨主席，知道黨主席不好當，也會給主席多鼓勵，主席來拜託他擔工作，作為黨員，他會幫忙，至於黨的各種事項由黨去說明。（編輯：李錫璋）1081017