中國襪涉洗產地 沈榮津：8案已分別查扣查處中

（中央社記者王揚宇台北18日電）民進黨立委陳素月今天在立法院質詢說，業者反映織襪品從中國進口逐年增加，並有涉嫌「洗產地」狀況；經濟部長沈榮津答覆，經通報後目前有8案，其中2案已被海關查扣，另外6案正查處中。

另外，國民黨總統參選人韓國瑜指當選後要廢除一例一休，沈榮津今天接受媒體訪問時，被問及如果廢除後是否對經濟造成影響，他表示，既然提出要廢除，就代表對這個規定有意見，就要提替代方案，才能去談比較跟影響。

立法院院會今天就行政院長施政報告繼續質詢，來自於彰化縣第4選區的立委陳素月，關注彰化社頭鄉織襪產業所碰到的內憂外患情況。

陳素月說，之前與織襪業者座談時，業者反映台灣這幾年的織襪品出口數量呈現衰退狀況，同時也看到織襪產品從中國進口的比例逐年增加，而且在市面上也很少看到襪品標示為中國製，業者質疑有涉嫌「洗產地」偽造標示等狀況，經濟部應拿出有效做法。

沈榮津答覆，有一些所謂標示不實，就是將大陸製產品改為台灣製造，有沒有這樣的情況，其實業界最清楚，因此他有跟業者說，有這種狀況把資料交給他們處理，而目前手上已有8案，其中2案已經被海關查扣，另外6案正由地方政府查處中，他會再到地方與織襪業者交流與說明。

至於外界關注的中國織襪品傾銷議題，沈榮津提到，政府會針對大陸進口的襪子數量與價格，透過工業總會進行監視，如果有達到傾銷，會協助公會向財政部提出反傾銷，目前在監視中。

至於政府如何幫助織襪業者發展，行政院長蘇貞昌指出，除了中小企業輔導的政策中，關於資金輔導幫忙部分已在進行，且有業者提出申請，此外有關技術輔導、設計打樣甚至於行銷推廣等事項，政府也加速進行。（編輯：楊凱翔）1081018