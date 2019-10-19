浪漫台三線藝術季揭幕 總統允辦世界客家博覽會

（中央社記者楊淑閔台北19日電）浪漫台三線藝術季今天在凱道揭幕，總統蔡英文說，將複製浪漫台三線的成功經驗，推動高屏靚靚六堆、花東幸福台九線，並集結各地客家精華舉辦全球首屆世界客家博覽會。

「浪漫台三線藝術季」揭幕活動「凱道內山日」，今、明兩天在總統府前廣場舉行。客家委員會主委李永得宣布，橫跨北桃竹苗中5個縣市、10個鄉鎮市、超過50個藝術家與設計師參與、共計100場文化饗宴、綿延150公里的浪漫台三線藝術季正式展開，展期到12月15日。

客委會並邀請享譽國際的地景藝術家林舜龍以桂竹插成中央山脈、稻草鋪成稻田、剪紙做成客家古厝牌樓的地景藝術作品，呈現客家文化元素，現場號召逾千名民眾舉起大柿餅坐墊呈現柿海，化身橙亮亮的金黃浪漫客家意象，與蔡總統留影定格美好。

蔡總統致詞時指出，3年多前她提出浪漫台三線，最重要目標就是希望活絡台三線，讓年輕人願意回到客庄生活，所以一上任就將浪漫台三線納入前瞻計畫，如今客委會已把台三線這塊招牌擦亮。

她舉例，現在外國人，尤其是日本跟韓國遊客流行到台三線走一走，順便吃一下粄條、喝膨風茶，前陣子客委會推出10萬份旅遊補助，不到3天就被搶光，代表客庄旅遊現在愈來愈熱門。

蔡總統並說，客家文藝復興是我們一定要做的事情，而「浪漫台三線藝術季」就是重要里程碑，透過創新跟藝術，把逐漸消失的客家文化變成吸引各界前往觀光的在地產業；很多南部跟東部客家鄉親看到「浪漫台三線藝術季」做得這麼好，也想在他們家鄉推動。

她強調，接下來會用辦理「浪漫台三線藝術季」的成功經驗，推動高屏「靚靚六堆」、花東「幸福台九線」，讓各地客庄展現特色，未來還會辦理全球第一屆世界客家博覽會，把客家三六九，即台三線、六堆、台九線的精華集結，讓全世界看到台灣的客家文化。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081019