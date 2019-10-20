國防自主 國防院：建立安全管控機制刻不容緩

（中央社記者游凱翔台北20日電）國防安全研究院的安全週報指出，政府因應台灣擴大軍民兩用科技運用、資源釋商，建立國防科技與產業安全管控機制是刻不容緩的工作，不僅能保護國防機密與關鍵研究成果，涉及重大建案及跨國合作時，確保攸關合作成敗的機密。

國機國造、國艦國造、國車國造等國防自主工作，是總統蔡英文上任以來大力推動的重點政策，其中潛艦國造部分已正式動工，預計民國114完成首艘原型艦；國機國造部分，預計明年6月進行首飛，計劃在115年完成66架高教機產製。

國防安全研究院發布國防安全週報，先進科技所助理研究員林柏州表示，以航太產業為例，根據國防部預估，高教機案預算為新台幣686億元，可創造航空產業擴張效益約1500億元，更重要的，可有效降低維持成本、自主研改構型與性能提升。

林柏州指出，過去IDF經國號戰機因停產恐導致人才流失的問題，政府應以前瞻的視野，保持長期穩定的投入力度，避免建立的能量因「無案可研、無機可造」而流失。

林柏州說，政府在科技預算投入，歷年均呈現穩定趨勢，根據行政院科技會報資料，政府科技預算從2007年的928億元，到2019年增至1163億元；但國防科技預算呈現起伏不定趨勢，從2007年的90億元一路降至2014年的28億元，到2019年再攀升為130億元，顯示歷屆政府對國防科技的投資缺乏一貫性，但近期已顯著改善。

林柏州最後提到，政府因應台灣擴大軍民兩用科技運用與資源釋商，建立國防科技與產業安全管控機制是刻不容緩的工作，此舉不僅保護國防機密與關鍵研究成果、預防洩密情事發生，更能在重大建案涉及跨國合作時，確保攸關合作成敗的機密。（編輯：楊凱翔）1081020