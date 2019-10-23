雲縣副議長退出民進黨 不出席韓國瑜下鄉之行

（中央社記者姜宜菁雲林縣23日）雲林縣副議長蘇俊豪昨天提出退出民進黨申請，也未明確表態支持任何參選人，綠營認為，國民黨總統參選人韓國瑜明天到雲林縣是關鍵，蘇俊豪今天向中央社記者強調，絕不會出席。

蘇俊豪的父親為雲林縣前議長蘇金煌，蘇俊豪5年前承接衣缽，選上縣議員並順利當選副議長，弟弟蘇澤峰為現任嘉義市議會副議長，是台灣少數一家2名副議長的政治世家。

蘇俊豪昨天以民進黨近年來一例一休、同婚立法等政策與民意相悖，向民進黨雲林縣黨部提出退黨申請，在政壇上投下震撼彈，且恰逢韓國瑜到訪雲林縣前夕，讓外界有諸多揣測。

蘇俊豪表示，明天不會出席韓國瑜下鄉之旅，他會以無黨籍身分繼續為民喉舌，且看各參選人所端出來的政策是否與他理念相同。

蘇俊豪說，郭台銘辦公室昨天來電表示關心，台灣民眾黨辦公室人員今天南下與他會面，席間未提到邀請他入黨，雙方商討台灣農業目前的困境，雙方相談甚歡。

國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡則發新聞稿表示，針對蘇俊豪退黨，敬佩他勇於做出決定。

張嘉郡認為，民進黨悖離民主路線，在地方從麥寮鄉長到立委提名人的更換，都讓基層難以接受，蘇俊豪應該是承受第一線壓力，海線這些年來明顯和過去不太一樣，農民收入變少了、關心也變少了，想必蘇俊豪也很痛心。

張嘉郡提到，她與蘇俊豪平日跑行程時會相遇，未來會希望能爭取蘇俊豪的支持。（編輯：林沂鋒）1081023