蔡總統：固守主權 讓台灣民主自由不打折

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）總統蔡英文今天出席立委蔡培慧競選總部成立大會致詞說，台灣人有主權非常重要，香港正發生的事，就是因為香港人沒有主權，所以要固守主權，讓台灣的民主自由不能打折扣。

民主進步黨立法委員蔡培慧競選總部今天成立，現場湧入千名支持者，總統蔡英文出席力挺，並向鄉親說明政府推動老人長照、嬰幼兒福利、減稅、台商回流投資等成果，並兩次強調「蔡培慧當選，蔡英文就一定當選」，盼選民票投民進黨，支持總統連任、立委過半。

蔡總統致詞說，中國近年時常文攻武嚇，意圖使台灣人妥協主權，但台灣人有主權非常重要，若無主權，現在香港正發生的事，就是因為香港人沒有自己主權，所以他們的民主自由都打折扣，所以要固守主權，讓台灣的民主自由不能打折扣。

總統說，明年大選有個重要意義，就是民主國家人民利用投票機會，向全世界說明台灣人的價值及選擇，而台灣人的選擇就是民主、自由、主權，所以要拜託鄉親，明年1月11日都要去投票，把票數衝高、衝漂亮，讓全世界都知道台灣人的意志很堅定，台灣人就是要守主權、守民主、守自由。

蔡總統也舉台灣及日本是亞洲唯二未遭非洲豬瘟侵入的國家、口蹄疫拔針（不施打疫苗）讓台灣豬肉明年可外銷等實例，向現場鄉親說明這是有效率、有魄力的政府才能做到，因此希望人民給目前很成熟、有經驗、有魄力、有決心、有效率的政府再4年時間。

總統說，20年前九二一地震發生後，蔡培慧立刻返鄉投入災後重建工作，每個地方可說都有蔡培慧努力的身影；蔡培慧也很關注農業議題及地方大小事，並有勇氣轉戰區域立委選舉，如此有氣魄、有志氣的南投女兒，一定要支持讓蔡培慧高票當選。（編輯：屈享平）1081026