蔡總統：沒有主權的民主自由沒有保障

總統蔡英文（前左4）2日到台南出席民進黨立委參選人林宜瑾競選總部成立大會並授旗，蔡總統說，台灣主權要一代代傳給未來，展現台灣人的意志，要向世界大聲說出心聲，台灣人要顧主權及民主自由。中央社記者張榮祥台南攝 108年11月2日

（中央社記者張榮祥台南2日電）香港「反送中」持續延燒，總統蔡英文今天在台南市表示，沒有主權的民主自由是沒有保障的，香港就是如此，台灣人要顧主權，才有民主自由。

蔡總統今天下午在民進黨立委參選人林宜瑾台南市新市區競選總部成立大會時指出，這次選舉非常關鍵，涉及經濟、產業、外交、國防及主權，大家不能缺席，若未挺身相挺本土政權，台灣壓力會愈來愈大。

蔡總統呼籲大家要挺住，才能顧主權，才有民主自由，沒有主權的民主自由是沒有保障的，香港就是如此，香港沒主權，香港人走上街頭要求民主自由是那麼的辛苦，台灣主權要一代代傳給未來的台灣人，展現台灣人的意志，台灣人要向世界大聲說出心聲，台灣人要顧主權及民主自由。

蔡總統表示，這段時間一直有許多假消息、謠言及抹黑，大家不要相信，台灣民主自由不能被假消息及假訊息摧毀，假消息要澄清，假訊息不轉傳，全民共同打擊，尤其是外來的影響，以守護台灣民主和選舉。

蔡總統同時提到台南的未來發展說，南科有台積電逾新台幣1兆元的投資，創造1萬個工作機會，經濟部也通過台南Google的260億元投資案，台南和高雄將聯合成為台灣最重要的高科技新世代產業重鎮，台南以前很多出外人，如今很多人到台南落地生根。

蔡總統今天下午在台南的行程，除出席林宜瑾競選總部成立外，也參加在仁德區嘉南藥理大學舉行的全國各級農會後援會成立大會，且前往麻豆區的草店尾良皇宮上香祭拜。（編輯：謝雅竹）1081102