蔡總統挺張宏陸羅致政 籲助澄清假訊息

（中央社記者黃旭昇新北2日電）總統蔡英文今天晚上表示，選舉不是分裂台灣，希望大家一起團結打選戰，不可以讓假消息、謠言破壞選舉，遇到假的訊息一定要協助澄清，她建議大家瀏覽競選總部訊息，讓台灣一定要贏。

蔡總統今天晚上在新北市板橋國小的造勢晚會中，為立委張宏陸、羅致政助選。

總統表示，政府有決心排除投資障礙，協助工商發展，她說，民主自由的生活方式很重要，也因民主自由才有高級人才集中在台灣。

總統說，政府一年花新台幣600億元照顧幼童，如果經濟繼續成長，社會福利照顧一定會愈來愈好，一起照顧孩子，讓台灣變成最安全幸福的地方。

蔡總統說，這3年來做很多事情，每一項政策都在逐漸改變與調整，現在，行政團隊是最有效率的團隊，包括非洲豬瘟的防疫作為，因此，必須要連任。

蔡總統說，行政院長蘇貞昌長期栽培訓練出來的張宏陸，一定很能夠為新北服務，且他當過縣府民政局長、代理板橋市長，中央政府與地方的連結都很清楚。

蔡總統也推崇立委羅致政在前瞻基礎建設的努力，尤其是地下停車場。板橋音樂公園、五權公園的地下停車場都將一起努力。

蔡總統希望大家支持張宏陸與羅致政，並且一定要去投票，讓每一張票都投出來，說出台灣人的心願，讓世界更堅定支持台灣。（編輯：張銘坤）1081102