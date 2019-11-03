徐永明喊話合作 柯文哲：看項目

（中央社記者梁珮綺台北3日電）對於時代力量黨主席徐永明拋出合作想法，並盼台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲對囤房稅表態。柯文哲今天說，合作看項目，如雙方在居住正義政策的主張相當接近。

他也表示，台北市政府正在討論是否將囤房稅改為寬限期1年稅率1.5%（原寬限期3年縮短為1年），會再送案到台北市議會。

柯文哲上午出席2019日本愛媛縣松山市來台撞轎祈福活動，接受媒體聯訪時做上述表示。

徐永明昨天陪同新北市第12選區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區）立委參選人賴嘉倫掃街時指出，與民眾黨有合作空間，但盼柯文哲對囤房稅表態；立委黃國昌說，整個第三勢力加起來不會輸藍綠。

對此，柯文哲今天表示，合作看項目，「看要怎麼合作」，並指自己尚未接到消息，至於囤房稅，他表示，正在討論改為1年1.5%，認為房子若能賣出，一年期限差不多。

由於徐永明曾鎖定民眾黨是競爭對手，如今稱雙方有合作空間，柯文哲重申，合作看項目，人活在世界上不可能每件事意見都相同或相左，如居住正義政策，民眾黨與時代力量主張接近。

他說，如白綠合作破局，但並非完全，「在綠營裡面還是有很多好朋友，有些要參選立委，我們也是表達支持」。

至於民進黨副秘書長林飛帆稱「不相信藍色、淡藍色和白裡透紅」，柯文哲說，當前的台灣社會，97%都是台灣派，「這種去分中國派、台灣派，坦白講，我是覺得，這還是意識形態的操弄，就是我們最近常在講說販賣芒果乾（亡國感）這件事情」。

柯文哲說，林飛帆的發言是典型的扣帽子，「這就是一貫的拿這種藍綠統獨在做選舉操縱，這是最典型的例子」。（編輯：李亨山）1081103