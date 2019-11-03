又被問蔡賴配 賴清德：沒有新說法

（中央社記者楊思瑞台南3日電）前行政院長賴清德今天上午到台南為尋求連任的民進黨立委郭國文站台輔選，接受媒體聯訪時再度被問到「蔡賴配」一事。賴清德說，目前沒有新的說法，現在就是努力輔選。

郭國文上午在佳里區舉行總統蔡英文與郭國文南北門區聯合競選總部成立大會，包括賴清德、台南市長黃偉哲等人前往站台輔選，喊出「總統選英文，立委挺國文」的口號。現場湧入大批支持者，賴清德進場時掌聲及歡呼聲不斷。

賴清德在致詞時表示，郭國文參選的台南市立委第2選區（七股區、佳里區、麻豆區、官田區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、山上區、左鎮區、南化區），以往民進黨都能有很好的得票率。但在今年3月的立委補選時，受到「韓流」影響，郭國文選得很辛苦。幸好父老鄉親很支持，幫助民進黨擋下「韓流」向北席捲，也讓民進黨的士氣從那時候開始一路向上，立下汗馬功勞。

他說，這次國民黨重整旗鼓，捲土重來，在這個選區的激烈競爭可以預期，也希望父老鄉親再次展現力量，讓郭國文順利當選。

賴清德會後接受媒體聯訪時，再次被問到對於「蔡賴配」有沒有新的說法。賴清德表示，總統蔡英文對此已公開講過，他自己也多次向社會大眾說明，目前沒有新的說法。他認為自己是民進黨的一份子、台灣隊的一員，有責任在總統選舉時輔選、也為黨提名的立委參選人大力助選。希望他的努力可以得到父老鄉親肯定，讓民進黨的立委席次過半，總統高票當選。（編輯：黃世雅）1081103