韓國瑜占盡版面 卓榮泰：如負評較多也只有扣分

（中央社記者葉素萍台北3日電）國民黨總統參選人韓國瑜不斷創造議題，占盡版面。民進黨主席卓榮泰今天說，占盡版面要看正評還是負評，如果負評比較多，那也只有扣分。

卓榮泰今天赴指南宮參訪，並參訪雙橡園茶坊，為民進黨台北市立委參選人阮昭雄輔選。

韓國瑜占盡媒體版面，民進黨的對策為何；卓榮泰說，占盡版面要看是正評還是負評，如果負評比較多，那也只有扣分。

卓榮泰建議韓國瑜，最近要講話要多問幕僚，國政顧問團也要善盡責任，提醒韓國瑜講一些真正偉大的發明、真正福國利民的事情，而不要一直講政府已經在做的事情。

對於有人認為民進黨不應讓韓國瑜主導議題，以免重蹈去年底高雄市長選戰的覆轍。卓榮泰說，「所以我們現在開始就不談他啦」。

媒體先前報導，蔡總統因為選情被韓國瑜拉近，在內部會議動怒。卓榮泰說「沒有這個事」，一切照步調、節奏進度來走，一切都穩穩的。蔡總統競選連任辦公室發言人阮昭雄也否認有所謂總統動怒一事。

至於民進黨不分區名單，卓榮泰說，「繼續討論、繼續開會」。

媒體詢問他對民進黨在國會過半的信心，卓榮泰說，阮昭雄是指標，如果台北能打出好成績，其他地方都能夠帶動起來。（編輯：蘇龍麒）1081103