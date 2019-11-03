陳柏惟成立競選後援會 顏寬恒找朱立倫合拍影片

（中央社記者蘇木春台中3日電）基進黨籍台中市立委參選人陳柏惟，今天與民進黨籍議員共同成立總統蔡英文與立委後援會；同選區現任國民黨籍立委顏寬恒則與前新北市長朱立倫合拍選舉影片，兩人大啖地方小吃。

民進黨與台灣基進黨合作，共推陳柏惟參選台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委，今天陳柏惟與民進黨籍議員陳世凱在烏日區，共同成立總統蔡英文與立委後援會，立法院副院長蔡其昌今天也到場站台，吸引許多支持民眾聲援。

蔡其昌致詞時表示，看到陳柏惟就想起過去的自己，願意挑戰最困難的選區，也稱讚陳柏惟願意說人家最不敢說的話，敢言敢衝的特點，是台灣人一代傳一代的精神和意志，台灣的民主就是這樣一步一腳印，走出讓世界各國敬佩的價值。

陳柏惟說，欽佩陳世凱兩度挑戰顏家選立委，現在很榮幸能接下這一棒，代表台派第3度出戰，也感謝蔡其昌對於許多國安修法，甚至是台灣基進與民進黨和推的代理人法案都給予支持，自己會加倍努力進國會，為守護台灣盡一分心力。

同選區現任立委顏寬恒尋求連任，今天下午與朱立倫合體，一同到台中火力發電廠旁拍攝選舉MV，並到沙鹿區一家肉圓店大啖當地小吃，兩人在店內也吸引支持者合照。

朱立倫表示，他們一同到海邊看海、看中火並拍攝影片，顏寬恒對於家鄉的環境問題相當重視，也希望繼續打造海岸成為美麗的觀光景點。

顏寬恒指出，中火是中部地區最大的污染源，最近中火因排放廢水被市府開罰，希望未來國民黨若重新執政，應改變能源政策，改善當地的空氣污染與水污染，還給人民一個呼吸與生存的權力。（編輯：黃世雅）1081103