美發布印太透明倡議 外交部：持續強化台美關係

（中央社記者顧荃台北4日電）美國在東亞峰會場邊發布「印太透明倡議」文件，表示正積極與台、澳、日等協調，創造更多合作機會。對此外交部今天表示誠摯歡迎，將持續強化台美「印太戰略」的合作夥伴關係。

第35屆東南亞國家協會高峰會（ASEAN Summit）及相關會議11月2日到4日在泰國曼谷北郊的IMPACT展覽中心舉行。

外交部發言人歐江安今天表示，美國4日上午在東亞峰會場邊公布「印太透明倡議」（Indo-Pacific Transparency Initiative）事實文件（Fact Sheet），說明美方正積極與澳洲、日本、紐西蘭、南韓及台灣協調，創造更多合作機會。外交部對此表達誠摯歡迎，並將持續強化台美在「印太戰略」下更密切的合作夥伴關係。

歐江安指出，美國公布的事實文件也呈現美方與夥伴國家進行的合作計畫與成果。其中包括台美今年9月在台北合辦首屆「印太民主治理諮商」對話，以及第二屆「全球合作暨訓練架構」（GCTF）所舉行的「培養媒體識讀以捍衛民主國際工作坊」，此均彰顯台美積極合作推動人權、民主及良善治理等核心價值的努力與具體成果。

歐江安說，台灣作為國際間備受肯定的民主成功故事及良善力量，不僅在捍衛民主自由的最前線堅定維護自身的民主制度，也樂願在國際社會貢獻所能，期望為促進區域的自由秩序與民主良治盡一份心力。政府將持續與美國等理念相近國家積極攜手合作，共同落實對印太區域的共享願景。（編輯：趙蔚蘭）1081104