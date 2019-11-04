民進黨：李佳芬指學母語浪費資源 表現歧視心態

（中央社記者顧荃台北4日電）民進黨發言人李晏榕今天表示，國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬昨天說，學習母語浪費資源，毫不掩藏的表現出歧視心態，顯示了經過幾十年，國民黨仍舊持續扼殺多元族群文化。

三立新聞台報導，李佳芬昨天在台中舉辦的「佳芬講堂」中，力挺韓國瑜提出的中英雙語教育，砲打綠營主政後的課綱爭議，暗諷學校教母語「浪費資源」。

李晏榕今天下午表示，國民黨政府當年禁止台灣人說鄉土語言，抹殺了台灣人對土地文化的認知與感情，現在國民黨提名的總統參選人妻子再有這種說法，毫不掩藏的表現出歧視心態，可看出國民黨不重視歷史文化，也顯示了經過幾十年，國民黨仍舊持續扼殺多元族群文化，讓人感到相當訝異與遺憾。

李晏榕表示，李佳芬的言論不只很扣分，還傷害台灣多元族群以及新住民對自己文化認同的情感。學習母語的目的，不是單純語言學習而已，更重要的是其背後的歷史文化傳承。

李晏榕說，前總統陳水扁執政時期成立客家電視台、原住民族電視台，到現今剛成立的公視台語台，都可以看見民進黨政府持續推動多元文化的努力。政府也持續推動新住民二代的母語教育，以政策鼓勵學習母語，例如在將新移民語納入課綱。

李晏榕表示，母語教育並不會擠壓到第二外語教育，在台灣與東南亞國家密切交流的今天，學習母語，可以是台灣孩子未來在就業競爭力上一項重要的資產。讓孩子學習父母親的語言，進一步讓台灣成為一個族群融合的國家，「難道這是浪費時間嗎？」（編輯：蘇志宗）1081104