政院：蔡總統調降就學貸款利率 馬政府從未調整

（中央社記者顧荃台北4日電）國民黨批評民進黨政府不照顧青年，行政院發言人Kolas今天表示，關心青年學子，政府一直在做，蔡總統一上任就調降就學貸款利率，反觀前總統馬英九時期從未調整。

國民黨總統參選人韓國瑜提出學貸利息全補貼，教育部指恐有套利風險。國民黨今天表示，民進黨政府為反韓而反，只要青年選票，卻不想照顧青年。

Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）晚間透過新聞稿表示，總統蔡英文上任後，相當關心減輕青年學子的負擔，立即在105年8月調整就學貸款利率基準，大幅降低貸款利率，一般學生負擔的學貸利率由1.62%降至1.15%，計有近90萬名就學貸款的貸款人受惠，每年減輕負擔達新台幣13.62億元。反觀前總統馬英九時期，從未調整就學貸款利率基準。

Kolas指出，107年9月1日起，政府為降低剛出社會、所得正在起步的青年還款負擔，進一步推動「放寬緩繳本息門檻」及「只繳息不還本」等措施，在緩繳本息期間，不僅無需償還本金，更不用負擔利息，利息由政府幫忙支付，再搭配「只繳息不還本」措施，由政府提供15.4億元補助額度，有將近50萬名以上，正在償還就學貸款的青年可申請。

她說，重點在於青年學貸還款時負擔較重的貸款本金，提供較長的延緩期限，減輕負擔。行政院也要求教育部積極掌握學貸申請及還款狀況，降低青年學貸還款負擔，隨時盤點、檢討相關政策。

此外，Kolas表示，在弱勢助學方面，政府提供學雜費減免計補助23萬7055人次，經費60.96億元；大專校院弱勢學生助學計畫助學金計補助6萬4837人，經費17.21億元；就學貸款補助利息計47萬1909人次、經費23.54億元；高等教育深耕計畫弱勢協助經費計8.43億元，總經費計110.14億元。另在弱勢學生校外租屋也補貼每月最高可達1800元；青年婚育家庭每月補貼租金最高5000元等。（編輯：紀淑芳）1081104