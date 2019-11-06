談勞資和諧 蔡其昌：鼓勵不要把資方當敵人

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）談及勞資和諧議題，立法院副院長蔡其昌今天出席公開場合時表示，鼓勵大家不要把資方當敵人，要當成偶爾調皮不乖的朋友，有需要可適時出手「教」，但不能出手打到重傷，不然就是損失。

合庫商業銀行及合庫商業銀行企業工會今天簽訂第5次團體協約，包括立法院副院長蔡其昌、財政部長蘇建榮及勞動部長許銘春均受邀出席簽約典禮。

蔡其昌致詞時肯定，合庫是勞資和諧雙贏的典範，值得全台灣的銀行借鏡取經，「權利不會從天上掉下來，」今天的成果是歷任工會幹部努力的結果，也謝謝財政部、合庫董事長雷仲達等資方代表，拿出誠意與工會協調折衝。

蔡其昌認為，勞資雙方是一體的，如同光與影的關係，勞方倒了，資方也會倒，相對資方倒了，勞方也玩不出什麼把戲，雙方要思考如何共生。

蔡其昌表示，個人長期關心勞工權益，鼓勵大家不要把資方當敵人，要當成偶爾調皮不乖的朋友，有時候要適度出手，不論如何，還是朋友，可以出手「教」，但不能打到重傷，不然就是損失。

財政部長蘇建榮致詞時表示，勞資雙方應攜手並進，希望勞資持續合作，讓合庫更好、更出色，雷仲達董事長上任後相當照顧員工，不僅連續兩年加薪，加碼生育補助，明年員工持股信託也會上路，稱讚合庫是一間「幸福的銀行」。

勞動部長許銘春則指出，攤開合庫團體協約，不少福利都優於勞基法，例如提供優惠存款利率、婚假高達14天，員工請家庭照顧假也可支薪，連捐贈骨髓都有假可請，內容相當進步。（編輯：紀淑芳）1081106