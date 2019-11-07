監委質疑公投修正意見書來歷不明 政院：非事實

（中央社記者葉素萍、顧荃台北7日電）監察院調查107年公投案辦理過程，今天彈劾前中選會主委陳英鈐。監委高鳳仙指出，行政院的公投案修正意見書來歷不明，是時任行政院秘書長卓榮泰交辦屬下，但卓榮泰約詢不到，到目前為止查不到這份修正意見書來源與出處。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，彈劾前中選會主委是監察院的權責，對此不做評論。但若直指意見書來源不明，政院要說沒有那樣的事。

中選會副主委陳朝建說，對於監察院的彈劾，公懲會應會依法定程序，另給予當事人陳述及申辯的機會，就本案而言，中選會並無其他回應或評論。

去年公投綁大選，監察院今天認定前中選會主委陳英鈐未於公投日28天前公告所收受政府機關意見書，之後又不執行台北高等行政法院所做停止執行的裁定，造成刊登費用新台幣900餘萬元的損失，以9票成立、3票不成立，通過彈劾陳英鈐。

提案彈劾的監委高鳳仙、陳慶財下午召開記者會，說明彈劾理由。

高鳳仙說，按照法律規定，行政院可以對公投案提出政府意見書，行政院第一次提出意見書是經過嚴謹程序，先請相關部會表示意見，內部各單位簽核，提出政府意見書，中選會並已在去年10月24日公告，但短短5天後，10月29日行政院又拿出一份公投案第9案到第15案的修正意見書，一個下午就火速簽文完畢，送到中選會；中選會也快速簽核，陳英鈐簽准後，去年11月2日重行公告。

高鳳仙表示，整起事件有幾項違法之處，首先，按規定，政府意見書必須在收到中選會來函30天內，由政府機關提出，到10月29日已經超過好幾個月，已逾提出時效；其次，中選會必須在大選28天前公告，去年大選是11月24日，11月2日的公告，距離11月24日大選僅22天。

她說，去年10月24日的公告有經過中選會委員會議的決議，但去年11月2日的重行公告沒有經過中選會委員會決議。

高鳳仙表示，去年11月19日最高行政法院裁定駁回中選會抗告，中選會接到裁定後，才撤銷公告的修正意見書，也因為來不及再印製選舉公報，所以，花了900多萬元，在四大報刊登原來的意見書，「我們拿到的選舉公報是違法的、重行公告的政府意見書，而真正的政府意見書卻沒有登載在選舉公報上。」

高鳳仙說，到目前為止，行政院修正意見書從哪來，仍調查不出來，政院沒有給監院答覆，想請當時的行政院秘書長卓榮泰說明，但傳喚卓榮泰不到，也沒有請假，請行政院去問，也沒有答案。

她表示，政院相關人員被約詢時說，修正意見書是去年10月29日下午，卓榮泰突然拿進辦公室交待下來，幾個部門承辦人員親持公文、快速簽完，請中選會待命，當天晚上7時左右送達中選會；可以確定的是，這個修正意見書沒有經過各部會，政院內也沒有經各局處相關行政人員簽核，是一個來歷不明的政府機關意見書，到目前為止查不到來源與出處。

媒體追問，陳英鈐已下台，被彈劾有何影響；高鳳仙說，名譽是公務員的第二生命，被彈劾、被懲戒會讓愛惜羽毛的公務員很受傷，監委希望公務員能守法；此外，新的法規也新增免職規定，若干年內不得再任公務員。（編輯：謝佳珍）1081107