不理中國制裁威脅 美政軍助卿強調不會背棄台灣

美國國務院政軍局助理國務卿古柏（左2）7日出席由軍事新聞網站「防務一號」所舉辦的國防安全論壇。他在場邊受訪表示，美國不會因為中國揚言制裁對台軍售美企，而調整或背棄與台安全夥伴關係。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 108年11月8日

（中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電）中國曾多次揚言制裁涉對台軍售的美國企業，美國國務院政軍局助理國務卿古柏今天強調，台灣是非常可靠的安全夥伴，美國不會因制裁威脅而調整或背棄與台灣的安全夥伴關係。

軍事新聞網站「防務一號」（Defense One）今天舉辦國防安全論壇，邀請美國國務院政軍局助卿古柏（Clarke Cooper）出席其中一場座談會，談論美國對外軍售。

由於中國曾多次威脅要制裁對台軍售的美企，記者在場邊詢問古柏，北京是否真的有付諸行動，以及美國行政部門計劃如何因應。對此，古柏表示，台灣是個非常可靠的安全夥伴，美國不會因為制裁威脅，就調整或背棄與台灣的安全夥伴關係。

古柏並強調：「我們十分忠於與台安全夥伴關係，並希望確保台灣擁有自我防衛所需（武器）。」

美國國務院7月批准包含M1A2T艾布蘭戰車、總值超過22億美元的2項對台軍售案，隨後在8月也宣布批准台灣66架F-16V軍購案。此舉引發中國強烈不滿，揚言制裁參與售台武器的美企。中國在過去也曾多次作出類似威脅。

古柏8月曾與駐美代表高碩泰會晤，並在事後透過推特（Twitter）公布會面照片，表達對美台政治軍事對話的承諾，以促進台海與區域的和平與穩定。今天被問及此事時，古柏表示，台美雙方確實有針對目前與近期未來態勢進行相關對話，但他不願透露更多細節。（編輯：林憬屏）1081108