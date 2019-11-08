卓榮泰：蔡總統躍起 大家不會再看到韓流

（中央社記者張榮祥台南8日電）民進黨主席卓榮泰今天在台南陪同立委參選人前往市場拜票時表示，總統蔡英文從民進黨內初選到現在的躍起行動，讓大家不會再看到「韓流」。

卓榮泰今天陪同台南市第2選區（七股區、佳里區、麻豆區、官田區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、山上區、左鎮區、南化區）立委參選人郭國文前往麻豆市場掃街拜票。

卓榮泰接受媒體訪問時指出，投票意願的高低，和人民感覺這次選舉的重要性有直接關聯，只要大家認為選舉會改變未來國家命運及社會結構，就會努力出來投票。

卓榮泰說，蔡總統從民進黨內初選到現在的躍起行動，讓大家不會再看到「韓流」，只看到人民心中對國家的感動，有助於情勢的翻轉。

卓榮泰表示，目前國際情勢對台灣是有利的，美國企業加強對台灣投資，台商和資金也陸續回流；唯有政府及政權穩定，才能抵抗外來的威脅。

卓榮泰今天除了幫郭國文造勢外，也將陪同台南市第3選區（安南區、北區）立委參選人陳亭妃、台南市第5選區（南區、中西區、安平區、東區16個里）立委參選人林俊憲掃街拜票，拉抬聲勢，鞏固台南票倉。（編輯：卞金峰）1081108