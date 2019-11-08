更多編輯台推薦新聞：
圖輯／費玉清告別舞台數度哽咽 歌唱生涯最後一曲謝歌迷
娛樂

圖輯／費玉清告別舞台數度哽咽 歌唱生涯最後一曲謝歌迷

專題／30年前一句口誤造就歷史 看懂柏林圍牆倒塌為何重要
國際

專題／30年前一句口誤造就歷史 看懂柏林圍牆倒塌為何重要

12強前進東京為中華隊加油 購票資訊看這裡
體育

12強前進東京為中華隊加油 購票資訊看這裡

總統府住一晚 印度網紅部落客讚台灣自由開放
生活

總統府住一晚 印度網紅部落客讚台灣自由開放

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

卓榮泰：蔡總統躍起 大家不會再看到韓流

最新更新：2019/11/08 13:17

（中央社記者張榮祥台南8日電）民進黨主席卓榮泰今天在台南陪同立委參選人前往市場拜票時表示，總統蔡英文從民進黨內初選到現在的躍起行動，讓大家不會再看到「韓流」。

卓榮泰今天陪同台南市第2選區（七股區、佳里區、麻豆區、官田區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、山上區、左鎮區、南化區）立委參選人郭國文前往麻豆市場掃街拜票。

卓榮泰接受媒體訪問時指出，投票意願的高低，和人民感覺這次選舉的重要性有直接關聯，只要大家認為選舉會改變未來國家命運及社會結構，就會努力出來投票。

卓榮泰說，蔡總統從民進黨內初選到現在的躍起行動，讓大家不會再看到「韓流」，只看到人民心中對國家的感動，有助於情勢的翻轉。

卓榮泰表示，目前國際情勢對台灣是有利的，美國企業加強對台灣投資，台商和資金也陸續回流；唯有政府及政權穩定，才能抵抗外來的威脅。

卓榮泰今天除了幫郭國文造勢外，也將陪同台南市第3選區（安南區、北區）立委參選人陳亭妃、台南市第5選區（南區、中西區、安平區、東區16個里）立委參選人林俊憲掃街拜票，拉抬聲勢，鞏固台南票倉。（編輯：卞金峰）1081108

延伸閱讀
總統聲量漲 卓榮泰：把台灣力量增大了

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報