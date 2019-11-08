否認民眾黨挖角 許毓仁表態爭取藍不分區連任

（中央社記者范正祥台北8日電）國民黨不分區提名，牽動黨內角力，現任不分區立委許毓仁今天與支持者召開記者會，表態爭取連任。

媒體報導，傳出台灣民眾黨已接觸部分國民黨不分區立委，爭取加入民眾黨，列入不分區名單。對此，許毓仁、曾銘宗、林麗蟬等國民黨不分區立委今天回應媒體詢問時都表示，沒有接觸，也不清楚傳聞。

許毓仁國會辦公室昨晚向媒體通知，預告許毓仁今天在立法院中興大樓舉行記者會，將有「重大訊息宣布」。由於事先未透露內容，今天記者會吸引大批媒體到場，答案揭曉是他集結近30名新創業者，宣示爭取進入不分區立委安全名單。

記者會上，許毓仁發表聲明，標榜立委任內致力「科技帶動立法，立法帶動創新」的問政成果，喊出「沒有許毓仁，立法院就不是專業與進步的國會」的訴求。

媒體詢問民眾黨是否有接觸過他，對此，許毓仁說，「至少在我這邊，民眾黨是沒有跟我接觸。」

此外，被問到國民黨主席吳敦義應否列不分區立委安全名單，許毓仁表示，如果吳敦義可以把票催出來，在最後強力壓陣，會是最偉大而且最強大的示範作用。（編輯：紀淑芳）1081108