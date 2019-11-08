更多編輯台推薦新聞：
文策院揭牌 蔡總統：讓台流成功點燃世界
文化

文策院揭牌 蔡總統：讓台流成功點燃世界

影片／MLB銀棒獎公布 楚勞特7度獲獎傲視群雄
運動

影片／MLB銀棒獎公布 楚勞特7度獲獎傲視群雄

圖輯／費玉清告別舞台數度哽咽 歌唱生涯最後一曲謝歌迷
娛樂

圖輯／費玉清告別舞台數度哽咽 歌唱生涯最後一曲謝歌迷

專題／30年前一句口誤造就歷史 看懂柏林圍牆倒塌為何重要
國際

專題／30年前一句口誤造就歷史 看懂柏林圍牆倒塌為何重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

否認民眾黨挖角 許毓仁表態爭取藍不分區連任

最新更新：2019/11/08 16:56
國民黨不分區立委許毓仁（前排中）8日與支持者在立法院中興大樓舉行記者會，表示全力爭取進入黨內不分區立委安全名單。中央社記者范正祥攝 108年11月8日
國民黨不分區立委許毓仁（前排中）8日與支持者在立法院中興大樓舉行記者會，表示全力爭取進入黨內不分區立委安全名單。中央社記者范正祥攝 108年11月8日

（中央社記者范正祥台北8日電）國民黨不分區提名，牽動黨內角力，現任不分區立委許毓仁今天與支持者召開記者會，表態爭取連任。

媒體報導，傳出台灣民眾黨已接觸部分國民黨不分區立委，爭取加入民眾黨，列入不分區名單。對此，許毓仁、曾銘宗、林麗蟬等國民黨不分區立委今天回應媒體詢問時都表示，沒有接觸，也不清楚傳聞。

許毓仁國會辦公室昨晚向媒體通知，預告許毓仁今天在立法院中興大樓舉行記者會，將有「重大訊息宣布」。由於事先未透露內容，今天記者會吸引大批媒體到場，答案揭曉是他集結近30名新創業者，宣示爭取進入不分區立委安全名單。

記者會上，許毓仁發表聲明，標榜立委任內致力「科技帶動立法，立法帶動創新」的問政成果，喊出「沒有許毓仁，立法院就不是專業與進步的國會」的訴求。

媒體詢問民眾黨是否有接觸過他，對此，許毓仁說，「至少在我這邊，民眾黨是沒有跟我接觸。」

此外，被問到國民黨主席吳敦義應否列不分區立委安全名單，許毓仁表示，如果吳敦義可以把票催出來，在最後強力壓陣，會是最偉大而且最強大的示範作用。（編輯：紀淑芳）1081108

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報