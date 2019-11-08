韓國瑜批選舉抹黑政策買票 民進黨：不實指控

（中央社記者余祥、溫貴香台北8日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天晚間表示，很多人說民進黨會選舉，但他認為是民進黨很「敢」有三招，操作媒體、抹黑對手、選舉一到就政策買票，民進黨屁股有幾根毛他看得很清楚。

民進黨發言人李晏榕表示，韓國瑜至今對南港豪宅還交代不清，今天又說出沒根據的話，企圖模糊焦點，連總統參選人最基本的格調都沒有，令人遺憾。

韓國瑜今天下午接連出席長照、醫師、護理、藥師、醫檢、公衛後援會成立大會、全國公教軍警消力挺韓國瑜暨黨籍立委團結大會、台商後援會造勢活動。

前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前國民黨主席連戰、吳伯雄、朱立倫等人皆出席台商會後援造勢活動，展現大團結，並由連戰、馬英九、吳敦義代表致詞，黨內大老更手牽手高呼「韓國瑜凍蒜」。

馬英九、吳敦義致詞時皆向台商懇託支持韓國瑜，但連戰致詞14分鐘左右，未提及韓國瑜。

韓國瑜致詞時說表示，很多人說民進黨好會選舉，國民黨不會，但他認為，民進黨不是「會」，是很「敢」，國民黨有很多事情做不來，還是很重視禮教、禮義廉恥的基本精神。

韓國瑜說，民進黨屁股有幾根毛他看得很清楚，民進黨有三招，操作媒體、抹黑對手、選舉一到就政策買票。

他說，民進黨只要掌握權力就是先掌控媒體，有90%的媒體只監督反對黨，不監督執政黨，報喜不報憂、報好不報壞，只報反對黨，不報執政黨。

他向台商懇託，一定要大團結，小矛盾、小牢騷丟到一旁，放棄小思維，從大局出發，一定要把力量集中，讓選票大爆炸，若他當選，台商一定會得到中華民國的關切和溫暖。

他也提到，台商像是嫁出去的女兒，過去娘家團結，但如今嫁出去的女兒回首一看，台灣外交困境、新南向撒錢卻一敗塗地、兩岸動盪不安、經濟蕭條、政策買票層出不窮、媒體被壟斷、民主退步，「各位還有面子嗎？」

他說，台灣過去的光榮感開始流失，最怕世界忘記台灣，台灣忘記世界，要翻轉現況就要靠這次的選舉，他不見得會贏，但若民進黨繼續執政，台灣的未來只有天知道。

對於韓國瑜的發言，李晏榕表示，韓國瑜至今都還沒清楚交代南港豪宅的資金來源以及與台肥交涉的經過，對媒體的監督與民眾的質疑不屑一顧，今天又企圖模糊焦點，依據對現有局勢的錯誤理解而對民進黨做出不實指控。

李晏榕表示，韓國瑜是高雄市長又是辦教育的人，竟先假裝庶民、施壓耍特權，後又說出這麼粗俗、沒根據的話，完全德不配位、連總統參選人最基本應該有的格調都沒有，實在令人感到遺憾。（編輯：楊凱翔）1081108