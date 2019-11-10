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南科園區擴建 蘇貞昌：加速加碼進行

最新更新：2019/11/10 15:26
行政院長蘇貞昌（前）10日到台南視察南科園區擴建三期預定地，聽取簡報後指示加速、加碼進行。中央社記者楊思瑞攝　108年11月10日
行政院長蘇貞昌（前）10日到台南視察南科園區擴建三期預定地，聽取簡報後指示加速、加碼進行。中央社記者楊思瑞攝　108年11月10日

（中央社記者楊思瑞台南10日電）行政院長蘇貞昌今天到台南視察南部科學園區台南園區擴建三期預定地時表示，南科園區土地已不夠用，擴建三期計畫應加速並加碼進行。

蘇貞昌今天在行政院秘書長李孟諺、台南市長黃偉哲等人陪同下，視察位於新市區看西農場的南科園區擴建三期預定地。蘇貞昌當場指示李孟諺，儘快召集相關部會共同研擬後續解決方案。

南科管理局的簡報指出，南科園區面積共1610.13公頃，土地使用率達93%，發展已漸飽和。考量未來科技產業的發展需求，確有擴建的需要。

黃偉哲表示，南科園區第三期擴建基地評估案，有南科特定區A、B、C區，及新市區看西農場兩處。前者私有地比例較高，且有社區聚落，土地徵收會較為費時；看西農場多為台糖土地，雖然地勢比較低窪，但可用後天工程補強、解決，且看西農場沒有建築物、聚落，用地取得相對單純。

蘇貞昌表示，許多廠商因看好南科園區發展而進駐，所以土地已不夠用。為了後代子孫及台南未來的發展，南科擴建要加速來做，而且要加碼進行；因應擴建後就業人口的增加，周邊生活機能及設施也要一併規劃。

他說，這是一個讓台南市向上擴大發展的夢想，更是符合地方的期待。包括區域排水、蓄洪池、電線纜線、共用管溝、道路設施，甚至學校等，行政院將儘速邀集相關部會開會研討。（編輯：黃世雅）1081110

南科園區第三期擴建基地評估案，位於台南市新市區的看西農場為預定地之一。中央社記者楊思瑞攝　108年11月10日
南科園區第三期擴建基地評估案，位於台南市新市區的看西農場為預定地之一。中央社記者楊思瑞攝　108年11月10日
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