蔡賴同場力挺阮昭雄 前後到場未同台

（中央社記者陳俊華台北14日電）總統蔡英文、前行政院長賴清德今天替民進黨立委參選人阮昭雄站台，但兩人並未同台。蔡總統特地分享，她領養3隻退休導盲犬都是阮昭雄帶她去領養，可見阮昭雄有顆溫暖、會照顧人的心。

民進黨台北市大安文山區立委參選人阮昭雄晚間舉行造勢晚會，蔡總統、賴清德、新竹市長林智堅，及台北市議員簡舒培、王閔生、劉耀仁、周威佑、吳沛憶、苗博雅、李慶元等人都到場支持。但賴清德致詞後先行離開，並未與蔡總統同台。

會中也由跨黨派議員帶領民眾高喊「進步力量大團結、總統立委一起贏」口號，並將手中的選票投給蔡總統、阮昭雄。賴清德到場時，掀起第一波高潮，全場民眾紛紛起立，揮舞手中的旗幟。

賴清德致詞時表示，今天會來支持阮昭雄，是因為阮昭雄很勇敢，在他過去執政的台南市，5席立委都是民進黨籍的，現在立委選區重劃後，台南多一席立委也要全壘打，因為台南民眾長期都支持民主運動，但在大安文山區很難選，「阮昭雄還敢來選，就該欽佩他。」

賴清德表示，最近看到香港的狀況大家都很擔心，因為港警前幾天進到大學校園裡抓學生，還發射催淚彈攻擊學生，在台灣就算是專制時期也不曾發生這種事，因為警察要進到校園一定要校長同意，這就是民主、文明，台灣作為民主燈塔，要繼續給香港希望。

賴清德說，最重要的是政黨票一定要投給民進黨，如果國會沒過半，蔡總統要推動改革就會很困難，明年1月11日一定要去投票，支持蔡總統、支持阮昭雄、支持民進黨；賴清德也將球棒交給阮昭雄，象徵「強棒出擊」。

蔡總統大進場時，受到民眾熱烈歡迎，沿途「小英當選」歡呼聲不斷。蔡總統表示，「今天小雄不是我的發言人，是我要替他發言」，從2008年她擔任民進黨主席開始，兩人就一起打拚，這次阮昭雄在最辛苦的選區披掛上陣，盼民眾給他最大支持。

蔡總統說，阮昭雄對每位市民關切的事情，都會細心地去為市民著想；她現在養的3隻退休導盲犬，當初也是阮昭雄帶她去領養的，可見阮昭雄有一顆溫暖、會照顧人的心，未來一定會更照顧市民、身障者及幼童。

蔡總統表示，台灣的經濟會持續發展，因為台灣人會堅定守護主權，有了主權，民主自由就守得住，未來要一起拚台灣經濟、繼續改革，讓國家更強大，明年1月11日一定要去投票，讓世世代代台灣人都享有民主自由。

阮昭雄表示，他參選的第一個政見，就是拒絕一國兩制，要共同保護台灣；同時，地方的建設也不能忽略，他擔任立委會要求捷運南環段儘速完工、東環段儘速核定，另外文山區的電纜地下化只有5成，明年更將達到8成。（編輯：謝佳珍）1081114