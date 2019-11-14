蘇震清轉戰屏南 國民黨參選人批把選民當西瓜

民進黨提名的屏東縣第2選區（屏南）立委參選人莊瑞雄14日晚間表態願接受不分區立委，立委蘇震清則代替他競選第2選區。國民黨提名的第2選區參選人周佳琪（中）批評，民進黨把選民當西瓜。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月14日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）民進黨提名的第2（屏南）選區立委參選人莊瑞雄今晚表態願接受不分區立委，立委蘇震清則代替他競選第2選區。國民黨提名的第2選區參選人周佳琪抨擊，民進黨把選民當西瓜。

民進黨不分區立委名單底定，莊瑞雄列入第10名的安全名單，莊也表示願接受不分區，並請大家支持蘇震清競選第2選區，不要轉投國民黨。

屏東縣議長女兒周佳琪晚上發出新聞稿表示，屏南需要把民眾利益擺第一的在地立委，而不是把選民當成口袋籌碼交換的政客，呼籲屏南鄉親要睜大眼睛，認清民進黨的這場政治鬧劇，根本是把屏南鄉親當西瓜、當傻瓜，初選制度如廢紙一張，拿選民當籌碼。

周佳琪表示，民進黨認定屏南立委選舉是囊中物，不論推什麼立委候選人都會當選，以為「推個西瓜出來都會當選」，把爭議性的「蘇家班」丟到屏南來，擺明只要打著民進黨的旗子，無論人選再有爭議，屏南的選民都要買單，這種執政的傲慢，鄉親是無法認同。（編輯：黃世雅）1081114