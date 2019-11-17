韓國瑜回中和感慨多 籲民眾為自己投下一票

國民黨總統參選人韓國瑜（右）17日晚間到新北市中和區出席造勢晚會，吸引大批支持者到場，韓國瑜會中也獲贈「好彩頭」。中央社記者王鴻國攝 108年11月17日

（中央社記者王鴻國新北17日電）國民黨總統參選人韓國瑜這兩天在新北進行「傾聽之旅」，他今晚到中和家鄉造勢晚會時強調心中感慨多，一路北上看到太多基層的苦，呼籲莫忘世上苦人多，為自己投下一票。

韓國瑜的「國政領航、新北傾聽之旅」從16日開始，一路馬不停蹄從新店、板橋、新莊及土城；今天一早從瑞芳到三重，晚間到中永和參加立委邱烽堯、林德福造勢大會，現場都湧入上萬支持者，場面熱烈。

新北市長侯友宜雖未與韓國瑜同台，但到李永萍及邱烽堯等造勢活動站台並呼籲共同捍衛中華民國，為台灣這塊土地打拚，也拜託大家支持韓國瑜。

韓國瑜和邱烽堯聯合競選總部成立大會晚間舉辦時，主辦單位預估超過3萬人。副總統參選人張善政表示，民進黨立委席次在立法院過半，但都未做好事未反映民意，因此，今年一定不能投給民進黨；台南市議員謝龍介表示，若參選黨主席，希望大家都能入黨來支持他。

韓國瑜大進場時獲現場熱烈歡迎，他表示，他是中和子弟，從屏東一路往北走了快1個月，今晚回到中和家鄉心中特別感慨，沿路看到太多基層民眾的辛苦，真的是莫忘世上苦人多。

他表示，大家多久沒聽到「台灣錢淹腳目」，如今360行中沒有任何行業對未來有信心，但2020選舉的結果和過去不一樣，不是投了票就沒事，因為沒有一個人不受選舉結果影響。

他表示，台灣現況困難，外交走不出去，兩岸緊張，經濟蕭條，因此，他呼籲大家一定要為台灣社會、中華民國及為自己投下神聖的一票。

有別於其他造勢場合大合唱時選擇「夜襲」或「我現在要出征」等軍歌，司儀王鴻薇表示，因為韓國瑜從中和出發，因此，現場大合唱選唱台語歌「快樂出航」，雖然歌曲過去常出現綠營造勢場合，但一樣讓氣氛高漲，嗨翻全場。（編輯：李錫璋）1081117

國民黨總統參選人韓國瑜（前右3）17日晚間到中和出席造勢晚會，親自為立委參選人邱烽堯（前右）授戰旗，籲請選民全力支持。前右4為與韓國瑜搭檔參選的前行政院長張善政。中央社記者王鴻國攝 108年11月17日

國民黨總統參選人韓國瑜17日晚間到新北市中和區出席造勢活動，吸引大批支持者到場力挺，現場人潮洶湧，場面熱烈。中央社記者王鴻國攝 108年11月17日